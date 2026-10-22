CONOU a Ecomondo 2026: Olly e Regen raccontano il valore dell’economia circolare

Dal 3 al 6 novembre, il CONOU – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati – torna a Ecomondo, alla Fiera di Rimini, con una presenza che mette al centro le nuove generazioni e il racconto dell’economia circolare

Quest’anno il Consorzio dedica un appuntamento agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarli ai temi della sostenibilità e mostrare loro come i principi della circolarità possano tradursi in risultati concreti.

Protagonisti dello stand saranno anche Olly e Regen, i personaggi del corto animato firmato CONOU, attraverso i quali il Consorzio racconta la storia dell’olio minerale usato e la possibilità di dargli una nuova vita.

Il loro viaggio mostra come ciò che sembra arrivato alla fine possa avere una seconda vita, grazie alla rigenerazione. Un racconto pensato per avvicinare anche i più giovani al valore dell’economia circolare e al ruolo che il CONOU svolge ogni giorno per renderla possibile.

Il CONOU ogni anno raccoglie il 100% dell’ olio lubrificante usato in Italia e lo avvia a un percorso di recupero, raggiungendo una quota di rigenerazione pari al 98% dell’olio usato raccolto. Con Olly e Regen, il Consorzio porta a Ecomondo non soltanto i risultati di questo modello, ma anche un modo nuovo e immediato per raccontarli, coinvolgendo chi sarà protagonista delle scelte sostenibili di domani.