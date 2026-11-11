CONOU a Ecomondo 2026: l’eccellenza italiana dell’economia circolare guarda alle nuove generazioni

Quattro giorni per raccontare un modello italiano di economia circolare che, da oltre quarant’anni, trasforma un rifiuto pericoloso in una risorsa preziosa.

Dal 3 al 6 novembre, alla Fiera di Rimini, il CONOU è stato tra i protagonisti di Ecomondo 2026, l’appuntamento europeo dedicato alla green economy, con uno spazio espositivo pensato per raccontare il valore della raccolta e della rigenerazione degli oli minerali usati.

I numeri confermano il ruolo di primo piano dell’Italia in questo settore. Nel 2025 sono state raccolte circa 194.500 tonnellate di oli minerali usati e oltre il 98% è stato avviato a rigenerazione, a fronte di una media europea che si attesta intorno al 61%. Un risultato che racconta l’efficacia di un sistema organizzato.

Operativo dal 1984, il CONOU coordina una filiera che coinvolge 57 imprese di raccolta e tre impianti di rigenerazione. Il suo compito è garantire che l’olio minerale usato, proveniente da officine, industrie e isole ecologiche, venga correttamente intercettato, controllato e avviato alla rigenerazione, tornando così ad essere olio base rigenerato, utilizzabile nella produzione di nuovi lubrificanti in sostituzione delle basi vergini.

Un processo che permette di ridurre il ricorso a materie prime di origine fossile e di preservare l’ambiente da un rifiuto altamente inquinante. Basti pensare che appena quattro chilogrammi di olio minerale usato, una quantità paragonabile a quella di un normale cambio d’olio di un’automobile, possono compromettere uno specchio d’acqua grande quanto un campo da calcio.

Olly e ReGen, la sostenibilità raccontata ai più giovani

Accanto ai risultati della filiera, a Ecomondo il CONOU ha scelto di dare spazio anche alla comunicazione e all’educazione ambientale. Protagonisti dello stand, nel Padiglione Sud, sono stati Olly e ReGen, i due personaggi del cortometraggio animato Olly e ReGen – Il viaggio di una goccia, realizzato dal Consorzio per raccontare in modo semplice e coinvolgente il percorso dell’olio minerale usato e la sua trasformazione attraverso la rigenerazione.



Il linguaggio dell’animazione diventa così uno strumento per rendere accessibile anche ai più giovani un processo industriale complesso, mostrando come ciò che sembra arrivato alla fine del proprio utilizzo possa trasformarsi in una nuova risorsa.

Il progetto ha trovato un momento concreto di incontro venerdì 6 novembre, quando lo stand ha accolto alcune classi di studenti. Dopo la proiezione del cortometraggio, i ragazzi hanno potuto approfondire il funzionamento della filiera insieme ai Responsabili Territoriali del CONOU.