CONOU a Ecomondo 2024: le prossime sfide dell’Economia Circolare

Durante le giornate di fiera, nell’area Hall SUD stand 103, il CONOU darà spazio a una serie di interessanti appuntamenti per discutere delle sfide legate alla digitalizzazione, all’economia circolare e alla qualità e sostenibilità dei lubrificanti.

In questa edizione il CONOU porterà al centro del dibattito anche i PFAS: molecole indistruttibili (sostanze perfluoroalchiliche) e altamente inquinanti che grazie alla loro straordinaria durabilità ed efficacia, vengono utilizzate in tantissimi prodotti, persino quelli ad uso domestico e cosmetico. Diffusi ovunque nel mondo, i PFAS sono dannosi per la salute anche in piccolissime dosi: sono cancerogeni, pericolosi per il sistema immunitario e in grado di alterare quello riproduttivo.

L’accumulo progressivo di questa sostanza avviene inarrestabilmente dalle acque, alle piante, agli animali, fino all’uomo, in un circolo ininterrotto che potrebbe in futuro arrivare a compromettere i processi di economia circolare.

Il CONOU dedicherà al tema un seminario il 7 novembre presso il suo stand, approfondendo la storia di queste molecole, i controlli e il quadro normativo in Italia. Tra i partecipanti: Riccardo Piunti, Presidente del CONOU; Luca Lucentini, Direttore del Centro nazionale Sicurezza delle Acque dell’ISS; Francesca Carfì, Responsabile per ENEA dell’Helpdesk REACH; Maria Cristina Lavagnolo, dell’Università di Padova; Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto; Leonardo Salvemini, Giurista Ambientale e Professore Università di Milano e Carlo Zaghi, Direttore Generale del MASE.

Ambiente e digitalizzazione sono altri due temi che caratterizzeranno la partecipazione del CONOU ad Ecomondo 2024. All’interno dello stand si parlerà infatti di Cybersecurity e di quanto sia necessario per le aziende che gestiscono dati affrontare i rischi informatici in un contesto di crescente digitalizzazione. Parteciperanno Gennaro Cioffi, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del CONOU e Lorenzo Desidera, Cybersecurity & Privacy Partner di PWC.

Infine, a chiudere il programma di appuntamenti presso lo stand del CONOU, un dibattito dedicato alla sostenibilità dei lubrificanti e all’importanza della qualità della raccolta, durante il quale interverranno: Mariano Baldoni, Direttore Operativo del CONOU; Francesco Gallo, Operations Director ITELYUM; Nicoletta Laganà, EMEA Brand, Communication and Digital Marketing Manager PETRONAS; Paolo Muscetta, Product Manager Enilive e Donatella Giacopetti, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente UNEM, come moderatrice del panel.

IL PROGRAMMA COMPLETO: https://www.conou.it/comunicazione/conou-a-ecomondo-2024/