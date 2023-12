In apertura il videomessaggio del viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gavia. Ecco tutti gli interventi

La sessione pomeridiana della seconda giornata di lavori del Congresso nazionale di Legambiente, in programma all’Auditorium del Massimo di Roma, si è aperta con il videomessaggio del viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gavia. Ecco tutti gli interventi.

Alessandro Bratti, ex direttore di Ispra, oggi segretario generale dell’Autorità del Bacino del Po. “Questo congresso è una grande boccata di ossigeno per l’ambiente. Siamo dentro il percorso della transizione ecologica globale, con tutte le nostre contraddizioni, come i cosiddetti ‘rallentatori della transizione’, quelli che sostengono che i costi della transizione si scaricherebbero sui più deboli… È falso – ha detto Bratti – È vero il contrario: se si intervenisse prima, investendo sulla transizione, si risparmierebbe rispetto ai costi per riparare i danni della mancata manutenzione”. Un’altra contraddizione, per il segretario dell’Autorità del Bacino del Po, è la deriva tecnocratica. Per quanto riguarda il Po, Bratti ha sostenuto che “la gestione del territorio lungo il fiume deve essere cambiata. L’area è un hotspot che presenta ben 7 diverse tipologie di clima. Bisogna adottare misure al momento relegate alla teoria, come il piano di rinaturazione del Po”. Ha poi ricordato Climax Po, progetto che coinvolge la stessa Legambiente e altri ventuno partner. “Con questi progetti è possibile raggiungere gli obiettivi che il cambiamento climatico ci impone”.

Sale sul palco Roberto Natale, storico sindacalista dei giornalisti Rai, dal 2022 a capo della direzione “Rai per la Sostenibilità – Esg”. Il suo intervento è iniziato con queste parole: “la Rai deve assumere un ruolo chiave nel Paese, guidando un cambiamento culturale in tema di sostenibilità”. Applausi. Pausa. “Non sono parole mie, è quello che recita il nuovo contratto di servizio tra l’azienda e il ministero dello Sviluppo economico. Un passaggio che, secondo Natale, “dimostra una attenzione a questi temi mai registrata prima”. Natale ha ricordato che la Rai non parte da zero, “penso alla copertura di campagne di Legambiente come Puliamo il mondo, ma anche al lavoro fatto negli anni da trasmissioni come Caterpillar”. Ha poi rimarcato che “non ci sarà un canale dedicato alla transizione ecologica perché abbiamo l’ambizione di rendere questo tema trasversale” e insistito sul fatto che “non deve assolutamente esserci par condicio su questi temi”. Sul fronte dell’informazione fondamentale su temi chiave per il nostro futuro, oltre a invitare al “rispetto della verità sostanziale dei fatti, come recita la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti”, ha insistito sul fatto di far diventare la sostenibilità “un tema popolare, pop addirittura, per parlare ai non convertiti”. Ha concluso suggerendo agli ambientalisti in platea di pretendere dalla Rai di misurare, in senso letterale, quanto tempo il servizio pubblico dedica alla crisi climatica.

Salgono sul palco tra gli applausi cinque ex lavoratori della Whirlpool di Napoli. Il loro grido “Napoli non molla” è risuonato in lungo e in largo in tutto il Paese. La loro vertenza potrebbe tracciare una linea netta tra il prima e il dopo nella storia delle lotte sindacali. Una lotta portata avanti dal basso, dai lavoratori stessi. Una lotta cominciata nella primavera 2019 e che ha avuto un lieto fine. Lo scorso 30 ottobre, 312 operai hanno infatti firmato un contratto che li legherà a tempo indeterminato alla Tea Tek, un’azienda specializzata in rinnovabili, che ha rilevato l’impianto di via Argine 310 per creare la nuova compagnia Italian green factory. “È un onore e un’iniziazione essere qui – ha detto dal palco uno dei loro portavoce – Per noi il vostro è un mondo nuovo. Noi veniamo dal vecchio mondo, quello dell’industria pesante. Quello che inquina. Una multinazionale, come sapete, ci ha buttato per strada. Ma noi non abbiamo avuto paura del futuro, ci abbiamo creduto, dopo il licenziamento abbiamo dato il meglio di noi stessi. Ci siamo rimessi in gioco, tutti e 312”. Il lavoratore ex Whirlpool ha poi ringraziato il sindacato e le istituzioni, che li hanno sostenuti. “Noi l’abbiamo vinto quella battaglia, ma non abbiamo vinto solo quella battaglia: noi siamo l’esempio concreto della transizione ecologica”.

Maria Siclari, direttrice generale dell’Ispra, ha parlato dell’importanza di studiare i dati per “comprendere i cambiamenti climatici”. E i dati, ha spiegato Siclari, “dimostrano che ci sono disuguaglianze sugli effetti provocati dai cambiamenti climatici, che gravano in particolare sui cosiddetti hotspot, come le aree del Mediterraneo, quelle che si stanno riscaldando di più. Nel 2021 le temperature sono aumentate del 20%. Per ogni grado in più, le precipitazioni si possono abbassare da un minimo del 4 a un massimo del 12% alla fine del secolo”. Per la direttrice generale dell’Ispra, “i primi settori sui quali intervenire sono quelli dei piccoli emettitori, dai trasporti a settori civili come il riscaldamento. Tutto il mondo della finanza deve cercare di sostenere investimenti coerenti con gli obiettivi climatici. È necessario un percorso corale”. I dati sono importanti, ha concluso Maria Siclari, ma altrettanto importante è saperli comunicare. “La strada è tracciata, se l’Italia è in grado di percorrerla velocemente raggiungerà un vantaggio competitivo”.

È stato poi il turno di Luca Valdiserri, giornalista del “Corriere della Sera” e padre di Francesco. Un ragazzo di 18 anni rimasto ucciso poco più di un anno fa, investito su via Cristoforo Colombo mentre tornava a casa dal cinema insieme a un suo amico. Francesco è una delle troppe vittime della violenza stradale in Italia, morto a causa di una ragazza che correva troppo dopo aver bevuto troppo. Valdiserri ha cominciato il suo intervento premettendo che per lui “è difficile scindere il fatto di essere un giornalista dall’essere il padre di Francesco”. Si è poi concentrato su una delle parole che compongono il titolo scelto per il congresso di Legambiente: inclusione. L’inclusione che intende il giornalista è quella che mette insieme sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Un’inclusione che significa rispettare la cittadinanza e il nostro modo di vivere la città, ma soprattutto “respirare meglio, camminare meglio, vivere meglio”. Luca Valdiserri ha poi insistito sull’importanza della battaglia, condivisa con Legambiente, della “Città 30” e ha ricordato la promessa fatta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: portare il limite di velocità a 30 km/h nel 70% delle strade della Capitale entro la fine del suo mandato. L’ultima parte del suo intervento ha riguardato il lavoro che sta facendo per portare il tema “educazione stradale” nelle scuole. Valdiserri invita a ripartire dal linguaggio, a parlare con i ragazzi “facendo attenzione alle parole giuste”. Fa un solo esempio, significativo: “In Italia si celebra la Giornata delle vittime della strada… ma che cosa significa? La strada non uccide mica. Sarebbe più corretto chiamarle vittime sulla strada”. Può sembrare un particolare, “ma i particolari sono fondamentali – ha chiosato il giornalista – Mio figlio è morto per un particolare”. Per salutarlo, e ringraziarlo del lavoro prezioso che sta facendo, l’intera platea si è alzato in piedi accompagnandolo con un lungo applauso.

Il primo a prendere la parola dal palco è Jacopo Morrone, il presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti nel ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Più nota come commissione Ecomafia. Termine, quest’ultimo, inventato proprio da Legambiente nel 1994, l’anno in cui uscì il primo Rapporto Ecomafia dell’associazione. È stato lo stesso Morrone a ricordarlo nel suo intervento. Il parlamentare ha voluto sottolineare che in questa legislatura la commissione da lui presieduta ha compiuto un passo in avanti, cominciando a occuparsi anche di altri illeciti ambientali oltre quelli riguardanti il ciclo dei rifiuti, e cioè i reati che riguardano la sfera agricola e quella alimentare. Morrone ha poi parlato dell’enorme volume d’affari delle agromafie, stimato in 24,5 miliardi di euro, e denunciato il fatto che lo scorso anno i reati contro l’ambiente sono stati 20.686 reati, in crescita rispetto al 2021. Tre le parole chiave che, sostiene Jacopo Morrone, muoveranno il suo lavoro e quello della commissione che guida: “analisi, prevenzione, repressione”.