mercoledì 29 Aprile 2026
Clima

Roma chiama Santa Marta. Le associazioni ambientaliste: “La guerra è fossile, la pace è rinnovabile”

Redazione
di Redazione
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Manifestazione santa marta - 27 aprile 2026
Roma, 27 aprile 2026 - Manifestazione delle associazioni ambientaliste in occasione della Conferenza di Santa Marta sulla transizione energetica
A Santa Marta, in Colombia, è in corso la conferenza internazionale sulla transizione dai combustibili fossili. A Roma le associazioni si sono riunite in una manifestazione del Climate Pride per chiedere una giusta transizione energetica incentrata sulle rinnovabili

“La pace è rinnovabile, la guerra è fossile”. Questo il messaggio lanciato in piazza a Roma lunedì 27 aprile dalla rete delle organizzazioni ambientaliste e della società civile “Climate Pride”, in concomitanza alla conferenza internazionale di Santa Marta sulla transizione dai combustibili fossili, in corso fino al 29 aprile in Colombia. Nel cuore della Capitale, a Piazza Capranica, a pochi passi dal Parlamento, gli attivisti e le attiviste si sono presentati con pale eoliche e pannelli solari, contrapponendoli ad una grande bolletta. L’obiettivo è richiamare Governo e Parlamento sui costi che la cittadinanza sta pagando, anche a livello economico, in bolletta, a causa della dipendenza dalle fonti fossili. Allo stesso tempo, le realtà del Climate Pride hanno indirizzato un messaggio al vertice di Santa Marta, chiedendo il massimo impegno alle istituzioni italiane ed europee per sostenere il processo internazionale in corso e arrivare a una road map globale di uscita da carbone, petrolio e gas. Per far ciò, è indispensabile rafforzare politiche coerenti con l’uscita dai combustibili fossili e una transizione energetica giusta incentrata sulle rinnovabili.

Tra le realtà promotrici figurano, tra le altre, A Sud, CGIL, Extinction Rebellion Italia, Fridays for Future Italia, Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia.

L’occasione ha denunciato l’insufficienza delle attuali politiche climatiche e la crescente distanza tra impegni internazionali e scelte nazionali. Oggi il modello economico dipendente dai combustibili fossili e la conseguente crisi climatica si intrecciano con le tensioni geopolitiche e con la crescente allocazione di risorse verso il riarmo, a scapito della transizione energetica ed ecologica.

Di fronte all’attuale crisi energetica, l’Italia, hanno sottolineato le associazioni, ha rinviato la chiusura delle centrali a carbone dal 2025 al 2038 e continua a puntare sulle importazioni di gas da Paesi come l’Algeria, l’Azerbaijan e gli Stati Uniti, piuttosto che investire con forza sulle rinnovabili, che garantirebbero al nostro Paese una maggiore indipendenza energetica e politica. Si delinea invece una traiettoria ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili per l’Italia, con nuovi investimenti nel gas e rallentamento delle installazioni rinnovabili.

L’uscita dalle fossili dell’Italia passa dagli investimenti sulle tecnologie che non usano più gas, carbone e petrolio, nell’industria e nei trasporti, e dall’accelerazione nella costruzione degli impianti a fonti rinnovabili, degli accumuli e delle reti, che purtroppo continuano a essere osteggiati, favorendo in questo modo la filiera delle fossili. Per questo gli attivisti e le attiviste chiedono al Parlamento italiano e a quello europeo di sostenere il processo internazionale in corso e rafforzare politiche coerenti con l’uscita dai combustibili fossili e con una transizione energetica giusta.

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Roma chiama Santa Marta. Le associazioni ambientaliste: "La guerra è fossile, la pace è rinnovabile"
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A Santa Marta, in Colombia, è in corso la conferenza internazionale sulla transizione dai combustibili fossili. A Roma le associazioni si sono riunite in una manifestazione del Climate Pride per chiedere una giusta transizione energetica incentrata sulle rinnovabili
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