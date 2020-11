Concorso fotografico Erosioni, iscrizioni fino al 31 dicembre

di Redazione Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani

Il 21 luglio scorso l’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani di Legambiente ha lanciato Erosioni, un concorso fotografico mirato a denunciare l’erosione in corso lungo i litorali italiani.

I partecipanti – di ogni età e nazionalità, fotografi esperti, amatori o dilettanti – sono invitati a presentare una narrazione fotografica composta da un massimo di cinque immagini, per denunciare l’erosione costiera come fenomeno in fase di evidente accelerazione per l’azione del vento e del mare, più in generale delle tempeste sempre più frequenti a causa del cambio di clima; e per le opere di difesa, molto spesso invasive e inopportune, che minacciano di alterare i caratteri identitari dei nostri “paesaggi vista mare”.

Il concorso rappresenta l’occasione per approfondire gli studi sui cambiamenti in atto; per capire le dinamiche di trasformazione e i processi naturali in continua evoluzione dei territori costieri. Ma anche per riflettere sulla possibilità di realizzare interventi di adattamento climatico che mitighino i rischi, rispettando la bellezza dei patrimoni naturali e costruiti che abbiamo ereditato.

Le proposte pervenute fino ad oggi sono particolarmente interessanti in quanto raccontano il profilo di una Italia martoriata dal clima impazzito e dalle scelte di intervento troppo spesso errate; al tempo stesso, danno voce a un senso di appartenenza profondo e al desiderio di cambiamento nella gestione dei litorali.

Per candidarsi, c’è tempo fino al 31 dicembre 2020 e la partecipazione è gratuita. Una giuria interdisciplinare, composta da Alex Giuzio (giornalista), Michele Manigrasso (architetto), Enzo Pranzini (geologo), Luca Tamagnini (fotografo), Alessandra Viola (giornalista) decreterà i vincitori in data 1 Marzo. Le foto dei finalisti e dei vincitori saranno esposte sul portale dell’Osservatorio; verrà organizzata una mostra, in programma a giugno 2020 durante la quale verranno consegnati i premi ai vincitori e pubblicate le foto

su un catalogo dedicato.

Per maggiori dettagli sulla partecipazione al concorso e le modalità di presentazione delle foto, è possibile consultare il bando.