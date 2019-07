Si intitola ‘Comunicare il cambiamento climatico’ il progetto vincitore del premio internazionale Ems Outreach & Communication Award 2019, istituito dalla European Meteorological Society (Ems). Un progetto di divulgazione nato in Friuli Venezia Giulia grazie all’idea di Elisa Cozzarini, giornalista, scrittrice e collaboratrice di Nuova Ecologia, e al circolo friulano di Legambiente.

L’iniziativa ha conquistato l’importante riconoscimento per aver saputo coinvolgere scienziati, ambientalisti, scrittori, insegnanti, studenti, esperti di varie discipline e, in generale, cittadini integrando documentari disponibili in italiano con sottotitoli in inglese e sloveno a conferenze, escursioni ed eventi divulgativi di vario genere.

“È un onore ricevere questo riconoscimento – ha commentato Elisa Cozzarini – Ci spinge a continuare sulla strada della comunicazione e sensibilizzazione, vista l’urgenza del problema. Negli ultimi mesi abbiamo visto acuirsi i segnali della crisi climatica: lo scorso autunno la tempesta Vaia ha devastato i boschi del Nordest e, nel mese di giugno, un’ondata di caldo eccezionale colpisce l’Europa con valori di temperatura in alcuni casi senza precedenti (ad esempio nell’Italia nord occidentale o nella Francia meridionale). Nel frattempo è nato anche il movimento degli studenti, i Fridays For Future Italia. Siamo al loro fianco per chiedere che si decida di agire prima che sia troppo tardi”.

