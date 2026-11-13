L’intesa è stata illustrata alla fiera Ecomondo di Rimini. L’obiettivo è migliorare la fertilità dei suoli valorizzando il riciclo della frazione organica dei rifiuti

Il 5 novembre nella cornice di Ecomondo è stato presentato un Accordo di programma stretto tra ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Consorzio italiano compostatori, Biorepack e dalle principali organizzazioni professionali agricole nazionali, Confagricoltura, Coldiretti e Cia.

L’iniziativa è stata illustrata durante la Sessione plenaria della XXVIII Conferenza sul Compostaggio e la Digestione anaerobica organizzata dal Cic. Il suo obiettivo è rafforzare il legame tra economia circolare e agricoltura, promuovendo l’utilizzo del compost come strumento per migliorare la fertilità dei suoli e valorizzare il riciclo della frazione organica dei rifiuti. Una mission rilevante in un contesto segnato dalla progressiva perdita di sostanza organica nei suoli e dagli effetti dei cambiamenti climatici, con il compost che può rappresentare una soluzione concreta per migliorare la qualità del terreno, aumentare la capacità di trattenere acqua, incrementare lo stoccaggio di carbonio nei suoli e rafforzare la resilienza degli ecosistemi agricoli. In quest’ottica l’intesa punta a favorire una maggiore valorizzazione e diffusione del compost attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori della filiera e agli utilizzatori finali, promuovendo al contempo strumenti in grado di garantire qualità, tracciabilità e trasparenza lungo tutto il percorso produttivo.

“Il compost svolge un ruolo strategico all’interno dell’economia circolare, per restituire sostanza organica ai suoli in un’ottica di lotta al cambiamento climatico”, ha spiegato Gianpaolo Vallardi, presidente del Consorzio italiano compostatori. “Questo Accordo rappresenta un importante passo avanti proprio nel percorso di valorizzazione del compost: la collaborazione tra istituzioni, filiera del riciclo organico e organizzazioni agricole consentirà di sviluppare iniziative concrete per diffonderne la conoscenza e l’utilizzo, creando benefici ambientali, agronomici ed economici per l’intero sistema Paese”.