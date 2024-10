Dopo gli eventi di settembre, la Commissione europea ha proposto che siano disponibili 18 miliardi di Euro per sostenere gli Stati membri colpiti da catastrofi climatiche. Con l’approccio della migliore ricostruzione, per città più resilienti e inclusive

Lo aveva annunciato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la sua visita in Polonia il 19 settembre e così è stato: la Commissione ha proposto di modificare 3 regolamenti europei per garantire che i fondi dell’Ue possano essere mobilitati rapidamente a sostegno della ripresa da una catastrofe inaspettata, ormai sempre più frequenti.

Le modifiche riguardano i regolamenti che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC), e il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) per il periodo di programmazione 2021-2027, nonché il regolamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2014-2022.

Le proposte costituiscono una risposta diretta alle inondazioni che hanno colpito i paesi dell’Europa centrale e orientale a settembre e agli incendi boschivi verificatisi in Portogallo nello stesso mese. Potrebbero consentire ai sette Stati membri interessati (Polonia, Romania, Austria, Cechia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia) di riprogrammare circa 18 miliardi di EUR (circa 17,7 miliardi di EUR dai fondi della politica di coesione e 588 milioni di EUR dal FEASR) per fornire assistenza nel contesto delle catastrofi climatiche.

Queste misure, combinate con le risorse disponibili esistenti, consentiranno agli Stati membri di ricostruirsi utilizzando l’approccio “migliore ricostruzione”, ossia costruendo in futuro società più sostenibili, resilienti e inclusive.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Quando le catastrofi climatiche colpiscono, l’Europa è più forte se è solidale. Ho avuto modo di vedere con i miei stessi occhi gli effetti delle inondazioni negli Stati membri dell’Ue a settembre e ho promesso di introdurre nuove flessibilità per aiutare la ripresa, la riabilitazione e il recupero degli Stati membri. Le proposte odierne (22 ottobre, ndr) dimostrano che manteniamo queste promesse: fornendo liquidità con maggiori prefinanziamenti e cofinanziamenti dai fondi dell’UE, facciamo davvero la differenza per le persone e le regioni duramente colpite da queste catastrofi. Forniamo agli Stati membri gli strumenti per diventare più resilienti e meglio preparati alle crisi future”.

