Nel suo saggio, Tom Mustill spiega che per gli esseri umani interpretare correttamente le indicazioni degli animali spesso può essere questione di vita o di morte, sia per noi sia per loro

Tom Mustill

Come parlare il balenese

il Saggiatore

pp. 416, 27 euro

Immaginatevi su un kayak con un gruppo di escursionisti per avvistare balene nella baia di Monterey, in California. Il clima è tiepido, l’oceano calmo, il vento fermo. Poi, improvvisamente, a pochi metri da voi, la superficie dell’acqua esplode come colpita da una bomba e un cetaceo di 30 tonnellate guizza fuori dal nulla, ricadendo esattamente sopra la vostra imbarcazione. È quanto è accaduto a Tom Mustill, fortunatamente sopravvissuto. Da quel momento, le balene sono diventate la sua grande passione.

Per cercare di capire cosa passi nella testa di una balena, che cosa la spinga a prendere decisioni che a noi paiono incomprensibili e cosa possa pensare di noi, l’autore ha deciso di imbarcarsi in un viaggio alla scoperta delle interazioni tra uomo e cetacei. Mustill ha incontrato ricercatori visionari e bizzarri: studiosi che registrano i canti malinconici delle megattere in cerca di schemi riconoscibili, anatomisti che dissezionano capodogli spiaggiati e startupper che sviluppano software per applicare al campo della comunicazione animale le intelligenze artificiali concepite per studiare il linguaggio umano. Avanguardie di un’esplorazione dell’universo dei grandi mammiferi acquatici, i cui risultati potranno avere conseguenze sorprendenti per il nostro futuro.