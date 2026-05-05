martedì 5 Maggio 2026

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Come cambiano i consumi energetici in Italia: i dati del 2025

di Aziende Amiche
Dai 311,3 TWh del 2025 alla crescita dei condizionatori, il clima guida le scelte domestiche

Le abitudini energetiche delle famiglie italiane stanno evolvendo, spinte in modo sempre più evidente dalle condizioni climatiche. Un dato su tutti: oggi il 79% delle famiglie utilizza sistemi di riscaldamento autonomi, una soluzione ormai predominante lungo tutta la Penisola.

Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio che riguarda i consumi complessivi. Nel 2025 la domanda elettrica nazionale si è attestata a 311,3 TWh, mantenendosi stabile rispetto all’anno precedente. A livello territoriale, tuttavia, emergono differenze: il Nord registra un lieve incremento (+0,1%), mentre il Centro (-0,4%) e il Sud con le Isole (-0,7%) mostrano una diminuzione.

Alla base di queste dinamiche vi è la suddivisione dell’Italia in sei zone climatiche (A-F), definita in base a indicatori come i gradi giorno. Come evidenzia l’approfondimento di Acea Energia, questa classificazione stabilisce i periodi di utilizzo degli impianti di riscaldamento e rappresenta uno strumento utile per comprendere i fabbisogni energetici delle diverse aree.

Le differenze climatiche si riflettono direttamente sui consumi. Nelle regioni settentrionali, caratterizzate da temperature più rigide, il riscaldamento incide maggiormente sui consumi domestici. Nelle regioni meridionali e nelle Isole, invece, il fabbisogno energetico si concentra nei mesi estivi, quando l’uso del condizionamento diventa centrale. Il Centro presenta una situazione più equilibrata.

Anche la diffusione dei condizionatori è in aumento: oggi sono presenti in oltre il 56% delle abitazioni, con una crescita particolarmente marcata nel Sud e nelle Isole. Regioni come Sicilia (73,1%), Veneto (71,1%) ed Emilia-Romagna (67,6%) mostrano livelli elevati, a conferma di un cambiamento progressivo nelle abitudini di consumo.

Nel complesso, il quadro evidenzia come il clima continui a influenzare in modo determinante i comportamenti energetici delle famiglie italiane, contribuendo a definire scenari sempre più differenziati lungo la Penisola.

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EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

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