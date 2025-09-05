Stop corride e combattimenti tra animali. La Corte costituzionale ha dato priorità ai diritti degli animali e ha respinto il ricorso delle associazioni taurine che avevano contestato la legge per presunta violazione delle libertà culturali ed espressive

La Corte Costituzionale della Colombia ha confermato la piena legittimità della legge 2385 del 2024, conosciuta come ‘No más olé’ (in italiano ‘Basta olé’, in riferimento al gesto del toreador quando uccide il toro durante la corrida), che vieta le corride taurine e altre manifestazioni con animali.

La norma, sostenuta dal magistrato Miguel Polo Rosero, impone la fine entro tre anni di spettacoli come corride, ‘corralejas’, ovvero feste popolari durante le quali si fanno combattere vari animali alla volta, combattimenti tra galli, e ‘toros coleados’, uno ‘sport’ praticato in Colombia e Venezuela che consiste nell’abbattere un toro afferrandolo per la coda il maggior numero di volte possibile in 4 minuti.

I tre anni di tempo, riporta il sito del quotidiano colombiano El Tiempo, sono per la riconversione economica e culturale delle comunità coinvolte in queste pratiche tradizionali. Le associazioni taurine avevano contestato la legge per presunta violazione delle libertà culturali e di espressione, oltre che per l’impatto economico, ma la Corte ha dato priorità alla tutela degli animali e ha respinto i ricorsi. Con questa decisione, la Colombia compie un passo storico verso l’abolizione delle pratiche che implicano maltrattamenti sugli animali in nome della tradizione culturale.

