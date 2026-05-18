Il collasso della corrente atlantica è più vicino del previsto

L’ Amoc è la corrente atlantica che regola il clima globale. I l suo collasso , causato anche dal l’attività antropica , sembra sempre più vicino . L’e quilibrio idrico ne sarebbe stravolto , con eventi estremi sempre più intensi

C’è un gigante invisibile che regola il clima europeo, da cui dipendono le piogge che nutrono i campi italiani, le temperature dell’Atlantico e, in ultima analisi, l’equilibrio climatico dell’intero continente. Si chiama Atlantic Meridional Overturning Circulation (Amoc) ed è un sistema di correnti oceaniche che trasporta calore dai tropici verso il Nord Atlantico, come un enorme nastro trasportatore planetario, riportando verso sud acque fredde e profonde. Questa circolazione stabilizza i principali schemi climatici globali e regola direttamente temperatura e precipitazioni in Europa.

Già alla fine degli anni Novanta, il climatologo tedesco Stefan Rahmstorf, del Potsdam Institute for Climate Impact Research, iniziò a lanciare i primi segnali d’allarme. Alla COP4 di Buenos Aires, nel 1998, avanzò un’ipotesi allora quasi visionaria: il riscaldamento globale e l’aumento di acqua dolce nell’Atlantico, dovuto alla fusione dei ghiacci polari, avrebbero potuto indebolire questo sistema. All’epoca sembrava una possibilità remota, ma oggi è sempre meno teorica. L’intuizione era tanto semplice quanto inquietante: se si altera la salinità e la densità delle acque oceaniche, si rischia di rallentare — o persino destabilizzare — il motore climatico dell’Atlantico.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha iniziato a restituire un quadro sempre più preoccupante. Diversi studi osservazionali indicano che l’Amoc si sta indebolendo e potrebbe avvicinarsi a un punto critico di non ritorno (tipping point) già nella metà del secolo, soprattutto negli scenari ad alte emissioni. Alcuni modelli collocano questa soglia tra il 2055 e il 2063. Anche le osservazioni satellitari mostrano segnali coerenti con questa tendenza, come lo spostamento verso nord della Corrente del Golfo, uno dei suoi principali componenti.

Nel 2026, uno studio pubblicato su Science Advances e coordinato da Valentin Portmann ha rilanciato l’allarme: il sistema potrebbe essere più vicino al tipping point di quanto si pensasse. Rahmstorf ha commentato questi risultati come “molto preoccupanti”, sottolineando che gli scenari di forte indebolimento entro fine secolo sono oggi tra quelli più compatibili con le osservazioni. E aggiunge un dettaglio cruciale: la soglia critica potrebbe essere superata già entro pochi decenni, rendendo il cambiamento potenzialmente irreversibile.

Per anni, parte della comunità scientifica ha invitato alla cautela, ricordando incertezze nei modelli e nei dati. Ma le nuove evidenze stanno riducendo progressivamente questi margini di dubbio, rafforzando un’idea che fino a poco tempo fa sembrava estrema: il rischio di un collasso dell’Amoc non è più solo teorico.

Le conseguenze sul clima dell’Europa

Se questo accadesse, le conseguenze per l’Europa sarebbero profonde. Il Mediterraneo diventerebbe più secco e instabile. Le piogge diminuirebbero in media, ma gli eventi estremi diventerebbero più violenti e imprevedibili: lunghi periodi di siccità interrotti da precipitazioni improvvise e alluvioni. Un equilibrio idrico completamente stravolto.

In Italia, gli effetti si sentirebbero in modo diretto. Il Po, già messo a dura prova negli ultimi anni, potrebbe trasformarsi in un simbolo permanente della scarsità d’acqua, con ricadute sull’agricoltura della Pianura Padana e sull’intero sistema alimentare del Paese.

Anche il paesaggio del vino, così profondamente legato all’identità culturale italiana, potrebbe cambiare. Le vendemmie stanno già anticipando i tempi e le uve risentono delle nuove condizioni climatiche. Con un Amoc indebolito o collassato, molte aree storiche potrebbero non essere più adatte alle coltivazioni tradizionali. Non sarebbe solo una trasformazione economica, ma anche culturale.

Di fronte a questo scenario, la scienza è chiara su un punto: ridurre rapidamente le emissioni di gas serra e rispettare il Paris Agreement è l’unico modo per limitare il rischio. E comunque, anche con una forte riduzione delle emissioni di gas-serra, un certo indebolimento potrebbe comunque verificarsi, per via dell’inerzia del sistema climatico. Ma la differenza tra agire ora o continuare come oggi è enorme: significa passare da un cambiamento gestibile a un possibile punto di non ritorno.

Emergenza silenziosa e invisibile

Eppure, di tutto questo si parla ancora poco. Forse perché è difficile da raccontare. L’Amoc non esplode, non brucia, non inonda in modo immediato. È un processo lento, silenzioso, nascosto nelle profondità dell’oceano. Non ha l’impatto visivo dell’emergenza, e per questo fatica a entrare nella percezione pubblica.

Anche la politica fatica a seguirne la complessità: acqua, energia, agricoltura, clima e territorio vengono ancora trattati come mondi separati, mentre la realtà li intreccia in un unico sistema. Manca una visione integrata, ma soprattutto manca una preparazione collettiva agli scenari più estremi.

Eppure le soluzioni non mancano. Gli scienziati chiedono reti di monitoraggio oceanico più avanzate, sistemi di allerta precoce e strategie di adattamento coordinate a livello europeo. Ma serve anche qualcosa di più profondo: una nuova capacità di raccontare questi fenomeni, di collegarli alla vita quotidiana, all’acqua che scorre dai rubinetti, al cibo nei supermercati, ai territori che cambiano lentamente sotto i nostri occhi. Perché forse il rischio più grande non è solo il possibile collasso dell’Amoc. È il fatto che continui a scorrere sotto la superficie del dibattito pubblico senza essere davvero visto.