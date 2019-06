‘La collaborazione civica come principio generale dell’attività amministrativa’. È questo il titolo del convegno che si terrà lunedì 17 giugno a Roma alle 17 nella sede del Consiglio di Stato a Palazzo Spada in Piazza Campo di Ferro 13. L’iniziativa è organizzata dalle università La Sapienza, Luiss Guido Carli e Guglielmo Marconi e da LABoratory for the GOVernance of the city as a commons.

I lavori saranno presieduti da Claudio Rossano (La Sapienza) e introdotti da Paolo Chirulli (La Sapienza) e Christian Iaione (Luiss e UniMarconi). Interverranno Rosanna De Nictolis (Consiglio di Stato), Sheila Foster (Georgetown University), Raffaele Bifulco (Luiss), Giovanni Moro (Fondaca e Università Gregoriana di Roma), Aristide Police (Tor Vergata), Aldo Sandulli (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) e Paolo Stella Richter (La Sapienza). Le conclusioni saranno di Veronica Nicotra di Anci.

Nell’occasione verrà anche presentato il volume di Chirulli e Iaione La Co-Città. Diritto Urbano e Politiche Pubbliche per i Beni Comuni e la Riorganizzazione Urbana (Jovene, 2018).

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook