Coldplay, tour mondiale a basso impatto

Consapevole della crisi climatica, la band britannica punta su ridotte emissioni di anidride carbonica, energia da fonti rinnovabili, coriandoli biodegradabili e sconti per chi raggiunge i concerti senza gravare sull’ambiente

I Coldplay tornano con il nuovo album Music of the Spheres in uscita oggi 15 ottobre e avvisano i fan del tour mondiale in programma per il 2022 dopo lo stop dettato dalla pandemia. Trenta date, caratterizzate da iniziative green e dal basso impatto ambientale. «Siamo consapevoli che il pianeta sta affrontando una crisi climatica – si legge nell’annuncio di Instagram – Quindi abbiamo trascorso gli ultimi due anni a consultarci con esperti ambientali per rendere questo tour il più sostenibile possibile e, cosa altrettanto importante, per sfruttare il potenziale del tour per spingere avanti le cose. Non riusciremo a fare tutto bene, ma ci impegniamo a fare tutto il possibile e a condividere ciò che impariamo. È un lavoro in corso e siamo davvero grati per l’aiuto che abbiamo avuto finora».

View this post on Instagram Un post condiviso da Coldplay (@coldplay)

I fan che dimostreranno – tramite un’app apposita – di aver fatto viaggi a basse emissioni di carbonio riceveranno uno sconto all’ingresso e i braccialetti che indosseranno ai concerti saranno realizzati con materiali compostabili. Sarà piantato almeno un albero per ogni biglietto venduto e verrà sfruttata l’energia prodotta dai fan nel corso del concerto e montati pannelli solari per generare energia. Il palco sarà costruito con materiali riutilizzabili e sostenibili tra cui bambù e acciaio riciclato. Il percorso del tour è stato studiato per ridurre al minimo gli spostamenti tramite aereo e i componenti della band si impegneranno a corrispondere un supplemento alla compagnia aerea affinché sia utilizzato un carburante più sostenibile. Anche i coriandoli usati per gli spettacoli saranno biodegradabili.

“Quando fai del tuo meglio e non hai successo” cantavano i Coldplay. Questa volta invece hanno proprio fatto centro.