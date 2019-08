Fuori dalla Plastics Industry Association, l’Associazione dell’industria della plastica, ovvero l’associazione di categoria più importante degli Stati Uniti. A fare questa scelta sono i colossi delle bevande Coca Cola e Pepsi che decidono così di passare dalle parole ai fatti facendo qualcosa di realmente concreto per fermare l’inquinamento da plastica. Ma non solo, perché con questa decisione Coca Cola e Pepsi andranno a danneggiare economicamente la Plastics Industry Association, associazione che, come sottolineato da Greenpeace Usa, esercita pressioni per mantenere inalterata la dipendenza della società americana dalla plastica usa e getta e che negli ultimi mesi si è opposta ai divieti sulla plastica monouso già introdotti in alcuni Stati americani.

Al contempo Greenpeace ricorda però anche che né Coca Cola né Pepsi hanno ancora messo in atto una strategia di riduzione globale della plastica monouso. Lo dimostrano le operazioni di pulizia e catalogazione dei rifiuti in plastica condotte nelle spiagge di tutto il mondo nel 2018, dalle quali emerso che gran parte dei rifiuti raccolti era riconducibile proprio ai due marchi.

