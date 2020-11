CO2 nell’atmosfera, nel 2020 livelli record nonostante il lockdown

I lockdown attuati a più riprese in tutto il mondo nel 2020 per contenere la diffusione della pandemia Covid-19 non hanno rallentato l’aumento dei livelli di CO2 nell’aria. A dirlo è il Bollettino annuale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, secondo cui il blocco forzato alle attività produttive e agli spostamenti non ha frenato l’aumento delle concentrazioni di anidride carbonica.

L’aumento registrato nel 2019, anno in cui è stata superata la soglia di 410 particelle per milione, è infatti continuato anche in questi ultimi mesi.

Stando a quanto rilevato dall’agenzia delle Nazioni Unite, nelle settimane in cui la chiusura di industrie e lo stop agli spostamenti sono stati pressoché generalizzati, le emissioni globali giornaliere sono diminuite fino al 17%. Questa percentuale alla fine di quest’anno sarà però destinata a scendere tra il 4,2% e il 7,5%. Al contempo, le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera non dovrebbero subire dei vistosi rallentamenti poiché, spiega l’Organizzazione Metereologica Mondiale, sono il risultato di emissioni cumulative.