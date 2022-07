Climate Social Camp: a Torino il raduno europeo degli attivisti per il clima

Dal 25 al 29 luglio nel capoluogo piemontese il grande campeggio con dibattiti, workshop e musica a favore della giustizia climatica. La testimonianza di Legambiente

Lo spirito ambientalista e attivista dei giovani europei torna a ribadire con forza l’urgenza della crisi climatica. Dal 25 al 29 luglio, a Torino, centinaia di ragazzi e ragazze da 45 Paesi si sono dati appuntamento al Climate Social Camp, il “campeggio climatico” al parco della Colletta, per discutere dell’emergenza, condividere idee e soluzioni, conoscersi e progettare nuove mobilitazioni.

L’organizzazione logistica del Camp ha visto la partecipazione di tante realtà e movimenti internazionali. Obiettivo: unire problematiche sociali e ambientali per vivere la lotta al cambiamento climatico e il degrado ambientale come una battaglia contro una minaccia comune.



Una vera e propria collaborazione tra attivisti ambientali e movimenti sociali che si impegnano su scala locale, regionale o internazionale per contrastare problemi trasversali. L’evento è stato finanziato interamente tramite crowdfunding e reso completamente gratuito per garantire l’accessibilità a tutti gli attivisti.

Durante la settimana di incontri, gruppi di lavoro e attività, si svolgono dibattiti sulla decolonizzazione e sulle sfide climatiche che molti in tutto il mondo, in particolare i MAPA (Most Affected People and Areas / Persone e Aree Più Colpite) stanno già vivendo. Ma tra conferenze e workshop è stato possibile prendere parte anche ad azioni di protesta non violenta e a eventi artistici e musicali. Artisti come La Rappresentante di Lista, gli Eugenio in Via Di Gioia, Max Casacci e il Duo Bucolico hanno già accompagnato le varie serate con la loro musica a supporto della causa comune.

Stessa città, stessa tempistica ma location diversa per il meeting europeo dei Fridays For Future, che si sono ritrovati nei giorni scorsi al Campus Einaudi dell’Università di Torino. In questo contesto come Legambiente siamo intervenuti per parlare della Tassonomia Europea e del percorso di mobilitazione che è stato costruito a Strasburgo.

Presente, solo virtualmente per “problemi logistici” insorti all’ultimo momento, anche Greta Thunberg, che ha partecipato al grande evento tramite collegamento video.

“Faccio i miei complimenti all’organizzazione e al local team perché hanno fatto un fantastico lavoro e mi auguro che tutti lo possano apprezzare. Sono contenta che le persone possano nuovamente ritrovarsi e stare insieme dopo tutto questo tempo e in un’occasione come questa in cui si può parlare faccia a faccia è un’opportunità per migliorare il livello della discussione e per conoscersi tutti meglio e mi auguro che questo accada. E vi auguro buona fortuna”, ha detto la fondatrice del movimento.

La cinque giorni si concluderà venerdì 29 con una mobilitazione per le strade di Torino, dove gli attivisti avranno la possibilità di condividere con cittadine e cittadini le preoccupazioni per i temi affrontati e la loro determinazione per la battaglia che li vede finalmente tutti uniti su un unico fronte, quello della giustizia climatica.