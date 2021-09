Clima, al via la Youth4Climate in preparazione alla Pre-Cop di Milano

Greta Thunberg: “Dai politici sentiamo solo bla bla bla”. Cingolani ai giovani “Bene le proteste, ma serve collaborare per trovare soluzioni”

Nella mattinata di oggi, 28 settembre, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani al Centro congressi Mico ha aperto i lavori della Youth4Climate, l’evento promosso dal governo italiano che vedrà coinvolti circa 400 giovani provenienti dai 197 paesi dell’Onu come introduzione alla pre-Cop26.

Obiettivo dell’incontro, dal 28 al 30 settembre, è quello di discutere con gli esperti e scrivere delle proposte concrete in materia di clima e sostenibilità da presentare ai ministri in occasione della Pre-Cop che avrà luogo a Milano dal 1° ottobre. Ospite attesa della giornata di apertura è stata Greta Thunberg, che ha avuto un confronto diretto con il Ministro Cingolani. Presente anche la giovane attivista Vanessa Nakate, che come Greta è intervenuta in seguito al discorso del ministro della Transizione ecologica.

“Le vostre proteste sono utili – ha dichiarato Cingolani – ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione. Spero che oltre a protestare ci aiutiate a identificare nuove soluzioni visionali, è questo che ci aspettiamo da voi”.

“Il cambiamento climatico non è solo una minaccia, ma una grande opportunità di avere un pianeta più sano e più green – insiste Greta – Non c’è un pianeta B. Non c’è un pianeta “Bla”. Bla bla bla, dai politici sentiamo solo parole. Non possiamo lasciare ancora che siano le persone di potere a decidere cosa sia la speranza. La speranza non è bla bla bla. La speranza è dire la verità. La speranza è azione. Vogliamo Giustizia climatica e la vogliamo ora”.

Grande apprezzamento per il discorso di Vanessa Nakate, l’attivista ugandese contro il cambiamento climatico, che ha sottolineato le difficoltà del continente africano. “L’Africa è responsabile solo del 3% delle emissioni globali ma gli africani subiscono gli impatti maggiori del cambiamento”.

Ai lavori di apertura erano presenti anche Alok Sharma, presidente della Cop26, il segretario esecutivo dell’Unfccc Patricia Espinosa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.