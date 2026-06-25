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Clima, il tasso di aumento della temperatura è raddoppiato in 13 anni

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caldo temperature
Secondo una ricerca dell’Università dell’Aquila e Cnr-Iia c’è stato un raddoppio del tasso di aumento della temperatura dal 2013-2014. L’analisi con metodo statistico della serie di temperature misurate da centri internazionali è pubblicata su Climate

Il tasso di aumento della temperatura media è praticamente raddoppiato in dieci anni, a partire dall’annata 2013 – 2014 e da allora il riscaldamento globale ha preso una svolta, passando da 0,16 e 0,18 gradi centigradi per decennio a 0,34-0,42 gradi. Lo indica uno studio congiunto dell’Università degli Studi dell’Aquila e del Cnr-Iia, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Climate.

“Nel nostro lavoro – spiega Umberto Triacca del Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica (Disim) dell’Università dell’Aquila, primo autore dell’articolo – siamo partiti da uno studio recente di colleghi stranieri che, una volta depurate cinque diverse serie di temperature globali dai fattori di variabilità naturale, riscontravano effettivamente un cambiamento nel tasso di riscaldamento dai primi anni del decennio scorso. Tuttavia, come mostriamo, la loro analisi statistica non rendeva assolutamente affidabili i risultati. Abbiamo così applicato una metodica diversa, evidenziando un chiaro punto di svolta nel 2013-2014, anni da cui il tasso di aumento della temperatura globale è addirittura raddoppiato, da 0,16-0,18 °C/decennio a 0,34-0,42”.

L’aumento misurato in gradi centigradi per decennio è quindi doppio negli ultimi 10 anni rispetto al periodo prima del 2013-2014. “I nostri risultati sono estremamente affidabili e valgono per tutte le serie considerate, che vengono dai centri di ricerca più importanti: NASA, NOAA, HadCRU, Berkeley ed ERA5”, aggiunge Antonello Pasini (Cnr-Iia), autore corrispondente dell’articolo. “Lo sviluppo di questi studi sarà collegare questo cambio di passo della temperatura globale alle sue possibili cause, naturali o dovute all’azione umana, cercando analoghi punti di cambiamento in altre variabili causali come le emissioni antropogeniche di solfati o le proprietà di riflettività del pianeta. Dopo queste analisi statistiche potremo analizzare l’evoluzione del sistema clima con i nostri modelli dinamici e di intelligenza artificiale”.

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Clima, il tasso di aumento della temperatura è raddoppiato in 13 anni
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Secondo una ricerca dell’Università dell’Aquila e Cnr-Iia c’è stato un raddoppio del tasso di aumento della temperatura dal 2013-2014. L’analisi con metodo statistico della serie di temperature misurate da centri internazionali è pubblicata su Climate
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