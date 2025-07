C’è la conferma della Commissione europea: rimane fisso il target di diminuzione del 90% di emissioni al 2040, ma dal 2036 sarà consentito l’uso di crediti di carbonio tra le misure di flessibilità per gli Stati. La proposta ora è al vaglio di Consiglio e Parlamento

Rimane l’obiettivo del taglio emissioni del 90% entro il 2040, ma più flessibilità sui target. È questa la proposta definitiva della Commissione europea presentata mercoledì 2 luglio che punta a una riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Dopo il taglio delle emissioni del 55% entro il 2030, la definizione del target al 2040 è fondamentale come tappa per raggiungere la neutralità climatica al 2050 e indispensabile per aggiornare il contributo determinato a livello di Ue sul taglio di emissioni al 2035 in vista della Cop30 di Belém prevista in autunno.

Il nuovo target adottato dall’esecutivo europeo prevede una serie di opzioni di flessibilità per il raggiungimento dell’obiettivo.

E vista l’opposizione di governi come Francia, Germania, Italia, Polonia e Repubblica Ceca sono state introdotte delle novità. “A partire dal 2036” la Commissione europea intende garantire che i crediti internazionali di carbonio possano contribuire al raggiungimento dell’obiettivo climatico al 2040 “fino al 3% delle emissioni”. I crediti internazionali del carbonio sono quindi tra le misure di flessibilità considerate dalla Commissione Ue e consentirebbero agli Stati membri di contabilizzare parte delle riduzioni con i crediti generati da progetti di assorbimento delle emissioni fuori dall’Ue. Il limite del 3% è in linea con la posizione espressa dalla Germania sul target al 2040.

Il ricorso ai crediti internazionali di carbonio nel computo delle emissioni – in linea con l’articolo 6 degli accordi di Parigi sul clima – è solo una delle misure di flessibilità promessa da Bruxelles per andare incontro alle capitali e all’Eurocamera che nei mesi scorsi hanno sollevato preoccupazioni sul target del 90%, giudicandolo troppo ambizioso. Si tratta però al momento anche dell’unica misura concreta. L’Ue proporrà una legislazione il prossimo anno per stabilire le regole sugli standard di qualità che i crediti devono soddisfare e su chi li acquisterà. La Commissione europea garantisce nell’emendamento che le proposte legislative rifletteranno anche il ruolo delle “rimozioni permanenti” di carbonio nel sistema di scambio delle quote di emissioni (il sistema Ets) per “compensare le emissioni residue dei settori difficili da abbattere”; una maggiore flessibilità tra i settori, “per sostenere il conseguimento degli obiettivi in modo efficiente sotto il profilo dei costi”; e terrà conto degli “impatti sociali, economici e ambientali; dei costi dell’inazione e i benefici dell’azione nel medio e lungo termine; e della necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti”, si legge. Sulla proposta dovranno pronunciarsi Parlamento europeo e Stati membri, i due co-legislatori dell’Ue. Un primo scambio di vedute in entrambe le istituzioni potrebbe avvenire, a quanto si apprende, già la prossima settimana per accelerare i tempi in vista della pausa istituzionale che seguirà nelle prossime settimane.

Il commento di Legambiente

“La proposta adottata dalla Commissione Ue – commenta Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente – è poco ambiziosa e non tiene conto delle raccomandazioni del Comitato scientifico europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC – European Scientific Advisory Board on Climate Change), istituito con la Legge Europea sul Clima. Si tratta sostanzialmente di un’estensione delle attuali politiche climatiche ed energetiche al 2040, come si evince dalla valutazione della stessa Commissione, secondo cui con la continuazione delle attuali politiche sia possibile una riduzione netta dell’88% delle emissioni climalteranti, senza dover ricorrere a crediti internazionali secondo quanto prevede la normativa europea attualmente in vigore”.

Infatti, come si sottolinea nel rapporto ESABC dello scorso giugno, una riduzione domestica netta delle emissioni climalteranti, entro il 2040, nell’ordine del 90-95% al di sotto dei livelli del 1990, rimane scientificamente solida e in linea con gli obiettivi strategici europei, offrendo un percorso credibile verso l’obiettivo giuridicamente vincolante della neutralità climatica entro il 2050”.

In un contesto di crescenti pressioni geopolitiche ed economiche, come sottolinea l’ESABCC, un’ambiziosa azione climatica è essenziale per sostenere le trasformazioni strutturali necessarie per la prosperità, la sicurezza e la resilienza a lungo termine dell’Europa. Infatti, ritardare l’azione climatica o fare affidamento sui crediti internazionali di carbonio rischierebbe di far perdere opportunità vitali per modernizzare l’economia europea, creare posti di lavoro di qualità e rafforzare la posizione dell’Europa nella leadership delle tecnologie pulite.

“La palla passa ora a Consiglio e Parlamento. La revisione della Legge sul clima – aggiunge Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo Legambiente – deve dare piena attuazione alle raccomandazioni scientifiche dell’ESABCC. E cercare di fare un ulteriore passo in avanti con un’ancor più ambiziosa azione climatica, che sia in grado di raggiungere una riduzione totale delle emissioni climalteranti dell’82% entro il 2035 e del 92% entro il 2040, fissando un calendario (2030 per il carbone, 2035 per il gas e 2040 per il petrolio) per il phase-out dei combustibili fossili. Con la possibilità di poter così raggiungere zero emissioni nette già nel 2040, grazie all’importante contributo del sequestro del carbonio, investendo nello sviluppo di sinks naturali e nel recupero degli ecosistemi, ma anche in un’efficace gestione dei processi industriali in grado di garantire una rimozione permanente del carbonio. E fissando obiettivi distinti, come raccomanda l’ESABCC, per la riduzione totale delle emissioni climalteranti, la rimozione permanente del carbonio e la rimozione temporanea del carbonio. Solo così sarà possibile dare gambe finalmente ad un’Europa Fit for 1.5, leader dell’azione globale per fronteggiare l’emergenza climatica, con ambiziose politiche in grado di accelerare la decarbonizzazione dell’economia europea e gestire efficacemente i crescenti rischi climatici che rischiano di metterla in ginocchio”.