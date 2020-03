Secondo una nuova ricerca quasi la metà delle spiagge di sabbia del mondo si sarà ritirata in modo significativo entro la fine del secolo a seguito di inondazioni costiere causate dal clima e interferenze umana. L’erosione metterà in pericolo la fauna selvatica e potrebbe causare un pesante colpo agli insediamenti costieri che non avranno più zone cuscinetto per proteggerli dall’innalzamento del livello del mare e dalle mareggiate.

Inoltre, si prevede che le misure adottate dai governi per mitigare il danno diventino sempre più costose e in alcuni casi insostenibili.

Tra 30 anni, l’erosione avrà distrutto 36.097 km (22.430 miglia) o il 13,6% delle coste sabbiose identificate dalle immagini satellitari dagli scienziati per il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea. Prevedono che la situazione peggiorerà nella seconda metà del secolo, spazzando via altri 95.061 km o il 25,7% delle spiagge della Terra. Queste stime sono tutt’altro che le più catastrofiche; si basano su una previsione ottimistica dell’azione internazionale per combattere il cambiamento climatico, uno scenario noto come RCP4.5. In questo scenario di riduzione dello scioglimento della calotta di ghiaccio e minore dilatazione termica dell’acqua, gli oceani saranno aumentati di soli 50 cm entro il 2100. Tuttavia, se il mondo continua a emettere CO2 al ritmo attuale, i livelli del mare aumenteranno di circa 80 cm, secondo l’Ipcc. In tal caso, un totale di 131.745 km di spiagge, o il 13% della costa libera dai ghiacci del pianeta, andrà sott’acqua.

