Clima, una piattaforma comune per l’innalzamento dei mari

La decisione è stata presa a Venezia durante la “Sea Level Rise Conference 2022”, la conferenza internazionale che ha riunito ricercatori, portatori di interesse e politici

Si è conclusa a Venezia la “Sea Level Rise Conference 2022”, la conferenza internazionale sull’innalzamento dei mari svolta su iniziativa del “Knowledge Hub on Sea Level Rise”. L’evento internazionale di due giorni ha riunito oltre 300 tra ricercatori, portatori di interesse e decisori politici presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, per condividere le conoscenze scientifiche attualmente disponibili e necessarie per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche sui cambiamenti del livello del mare in Europa. La risoluzione di scienziati, tecnici e portatori di interesse coinvolti è stata quella di arrivare a una piattaforma interattiva e consultabile sull’innalzamento del livello del mare in Europa, per arrivare a un documento, unico nel suo genere, che includerà linee guida ed esempi di impatti osservati e previsti.

“L’innalzamento del livello del mare sta accelerando – ha affermato Nadia Pinardi, co-presidente del Knowledge Hub on Sea Level Rise, e ordinaria di Oceanografia all’Università di Bologna – Siamo di fronte a qualcosa che potevamo aspettarci, ma ora abbiamo forti prove che stia accadendo. Oggi riceviamo molti dati dai satelliti e da altre fonti, e vi sono molte meno incertezze. È una grande sfida. Una sfida globale”. La terza e ultima fase del progetto si concentrerà sul futuro del Knowledge Hub on Sea Level Rise, che potrebbe divenire parte di un’Agenzia europea già esistente o costituirsi come nuova infrastruttura europea indipendente sull’adattamento all’innalzamento del livello del mare sulle coste europee. Il progetto è coordinato tra due Joint Programming Initiatives, Jpi Climate e Jpi Oceans, insieme ai loro partner: il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Applicata (Ogs) e il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila).