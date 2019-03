Dopo la mobilitazione planetaria dello scorso 15 marzo, gruppi di giovani attivisti per il clima europei sono tornati a lanciare un appello ai leader dell’Ue. “Veniamo da una mobilitazione straordinaria per il clima e ci aspettiamo che il Consiglio Europeo risponda con risultati concreti”, questo il messaggio che i movimenti di base ‘Youth for climate’ (con ramificazioni in 50 Paesi) e ‘Patto finanza-clima’ (formato da studenti francesi) hanno rivolto ai Capi di Stato e di governo europei che domani a Bruxelles si riuniranno per una prima discussione della strategia per la de-carbonizzazione dell’economia entro il 2050.

I due movimenti propongono una banca europea per il clima e chiedono ai leader Ue di darsi obiettivi “trasparenti e quantificabili” per una “azione climatica basata sulla scienza”. Dai vertici politici dell’Europa si attendono adesso risposte concrete. Nel frattempo i giovani di tutto il Vecchio Continente continueranno a mobilitarsi.

