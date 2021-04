Clima, nel 2020 temperature e eventi estremi in aumento

A dirlo il nuovo rapporto Onu sullo stato globale del clima pubblicato dall’Organizzazione mondiale di meteorologia. Le emissioni di gas serra sono in aumento nonostante i lockdown dovuti al Coronavirus

Nel 2020, nonostante i numerosi lockdown dovuti al Covid19, i cambiamenti climatici sono continuati in modo implacabile: con effetti e impatti su tutto il globo e condizioni meteo estreme. A dirlo è il nuovo rapporto Onu sullo stato globale del clima messo a punto dall’Organizzazione mondiale della meteorologia, lanciato per il summit Usa del 22 e 23 aprile. Gli impatti peggioreranno se non si investirà subito sull’adattamento nei prossimi decenni: Covid19 e condizioni meteo estreme si sono combinati in un “doppio colpo” all’ambiente. Il 2020 è uno dei 3 anni più caldi del secolo. Dal 2015 abbiamo avuto i 6 anni più caldi. La temperatura media globale raggiunge 1,2 C sopra l’era pre-industriale.

Un sistema complesso

Video sintesi dello State of global climate 2020

Il sistema climatico globale è complesso. Al fine di svelare tale complessità, lo stato del clima globale dell’OMM utilizza sette indicatori climatici per descrivere il clima che cambia, fornendo una visione ampia del clima su scala globale. Sono utilizzati per monitorare la composizione dell’atmosfera, i cambiamenti energetici che derivano dall’accumulo di gas serra e altri fattori, nonché le risposte della terra, degli oceani e dei ghiacci.

In aumento i gas serra

Le concentrazioni atmosferiche di gas serra riflettono un equilibrio tra emissioni da attività umane, sorgenti e pozzi. L’aumento dei livelli di gas a effetto serra nell’atmosfera dovuto alle attività umane è uno dei principali motori del cambiamento climatico. Il rapporto li definisce “The Big 3” e sono l’anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto. L’anidride carbonica (CO2) è il gas serra più comunemente affrontato e la sua concentrazione atmosferica è misurata in parti per milione (ppm). Anche il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O) sono straordinariamente importanti per il clima globale e sono misurati in parti per miliardo (ppb). Nel 2019 le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi massimi. Anidride carbonica ha raggiunto il 148% dei livelli preindustriali, il metano il 260%, il protossido di azoto il 123%. Nonostante le battute d’arresto del COVID-19, le emissioni globali di gas serra sono aumentate nel 2020.