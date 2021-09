Clima, a Milano tutto pronto per Youth4Climate e Pre-Cop26

Appuntamento dal 28 settembre al 2 ottobre con i due attesi appuntamenti che prepareranno il terreno per il summit mondiale sulla crisi climatica in programma a Glasgow dall’1 al 12 novembre. Domani l’intervento di Greta Thunberg

È tutto pronto al Mico di Milano per la Youth4Climate, l’appuntamento in programma a partire da martedì 28 settembre per mettere i giovani al centro del decisivo confronto su una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26, il summit mondiale sul clima ospitato a Glasgow dall’1 al 12 novembre.

Per l’evento, che l’Italia organizza nell’ambito dei lavori di preparazione a Cop26, sono attesi a Milano oltre quattrocento giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ci saranno anche le giovani attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate, che interveranno domani mattina dopo l’apertura dei lavori da parte del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, del presidente designato della Cop26 Alok Sharma, del segretario esecutivo dell’Unfccc Patricia Espinosa e del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Sono quattro le tematiche affrontate nella carta negoziale dei giovani: ambizione climatica; ripresa sostenibile; coinvolgimento dei soggetti non statali; una società più consapevole delle sfide climatiche.

Per giovedì 30 settembre è invece in calendario un evento di alto livello, nel corso del quale i giovani incontreranno in modalità ibrida, dunque in parte dal vivo e in parte da remoto, i capi di Stato e i ministri dei Paesi che siederanno al tavolo della Cop26.

Dal 30 settembre al 2 ottobre il clima resterà protagonista a Milano con la Pre-Cop26, la riunione dei ministri dell’Ambiente che servirà per iniziare a tracciare le linee guida del confronto che andrà in scena al summit mondiale sui cambiamenti climatici in programma Glasgow dall’1 al 12 novembre.