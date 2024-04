Clima, marzo 2024 è stato il più caldo di sempre

La temperatura media in superficie è stata di 14,14 °C, ben 1,58 gradi oltre quella dell’epoca pre-industriale. I dati di Copernicus

Il mese di marzo del 2024 ha segnato l’ennesimo record per il clima della Terra. È stato infatti il decimo mese consecutivo a essere risultato il più caldo da quando le temperature vengono registrate con regolarità, nonché il marzo più caldo fra tutti. A spiegarlo è stato come di consueto il servizio di monitoraggio climatico europeo Copernicus, secondo cui questo mese ha visto la temperatura media sulla superficie terrestre attestarsi a 14,14 °C, ovvero 0,1 gradi in più rispetto al precedente record, che risaliva al marzo del 2016.

La temperatura media è risultata di 0,73 gradi superiore a quella del periodo 1991-2020, ben 1,58 gradi superiore a quella dell’epoca pre-industriale 1850-1900. Il dato relativo agli ultimi dodici mesi (tra l’aprile 2023 e il marzo 2024) si attesta a +0,70° rispetto alla media del ventennio 1991-2020 e 0,10° al di sopra dello scorso record di marzo 2016.

“Quello dell’ultimo anno è il dato più elevato mai registrato”, ha sottolineato Samantha Burgess, vice-direttrice di Copernicus. Un valore sul quale pesa anche l’attività del fenomeno meteorologico El Niño, presente dalla metà del 2023.

Per quanto riguarda la superficie dell’acqua dei mari, la temperatura media a marzo è risultata pari a oltre 21,07 gradi. Si tratta, anche in questo caso, del valore più elevato mai registrato, che supera di poco il dato già estremamente preoccupante di febbraio (quando si erano raggiunti i 21,06 gradi). Una temperatura degli oceani così elevata, infatti, minaccia la fauna marina e porta più umidità nell’atmosfera, alimentando gli squilibri meteorologici.