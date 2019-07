La quarta edizione di Climathon – la maratona mondiale di 24 ore sul cambiamento climatico – farà tappa anche a Roma, grazie alla collaborazione tra Comune ed Enea. Tra il 25 e il 26 ottobre, studenti, tecnici, imprenditori, professionisti, decisori politici e semplici cittadini potranno formulare proposte innovative per contrastare i cambiamenti climatici e rendere le nostre città sempre più sostenibili (per partecipare occorre registrarsi entro il 23 ottobre sul sito climathon.climate-kic.org, indicando la “categoria” di appartenenza).

I temi chiave di Climathon-Roma saranno: limitare gli effetti delle isole di calore; accrescere la resilienza agli eventi estremi, dalle precipitazioni abbondanti ai picchi di caldo; aumentare la sostenibilità nel settore dei trasporti riducendo l’inquinamento; come può l’economia circolare essere una misura di mitigazione.

Organizzati in team interdisciplinari, – si legge nel settimanale ENEAinform@ – i partecipanti a questa maratona di idee potranno lavorare gomito a gomito con esperti di aziende e istituzioni che faranno da “coach”. Oltre all’Enea partecipano come partner dell’evento romano esperti di CNR, B-open, e-GEOS (ASI/Telespazio), Roma Startup e LazioInnova.

Al termine della manifestazione, le idee sviluppate dai diversi team saranno valutate dalla giuria del Climathon-Roma. Inoltre, il gruppo vincitore, sarà invitato a partecipare all’evento organizzato da Climate-KIC Italy l’8 novembre a Rimini durante Ecomondo, la fiera leader per l’area euro-mediterranea nel settore della green e circular economy.

“Il Report IPCC sui cambiamenti climatici discusso nei giorni scorsi in Corea del Sud evidenzia che non possiamo permetterci un aumento globale della temperatura che oltrepassi +1.5°C, senza correre il rischio di innescare cambiamenti a lungo termine o addirittura irreversibili per il nostro pianeta”, spiega Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio di Modellistica climatica e impatti dell’ENEA. “Le grandi metropoli giocano un ruolo fondamentale nella corsa alla riduzione delle emissioni di gas serra e le relative azioni non possono non coinvolgere anche la gestione delle nostre città. In questo senso, iniziative come Climathon, possono contribuire a sensibilizzare decisori politici e opinione pubblica sui problemi relativi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici per indurre comportamenti proattivi nella cittadinanza”, conclude Sannino.

L’edizione 2018 è di particolare rilievo per il nostro Paese in quanto ospiterà per la prima volta la sede principale dell’evento a livello mondiale, a Torino. Promosso da Climate-KIC, la comunità nata per sviluppare l’innovazione nella sfida ai cambiamenti climatici e favorire lo sviluppo e la creazione di una società zerocarbon, Climathon 2018 coinvolgerà 120 città di 40 paesi in tutti i continenti. In Italia hanno aderito 15 comuni: Ancona, Bologna, Cagliari, Carpi, Ferrara, Lecce, Monastier di Treviso, Pesaro, Ravenna, Roma, Rovereto, Salerno, Sassari, Torino e Venezia.

