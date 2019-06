Un insetto pericoloso per l’agricoltura che prolifica con il deposito delle uova almeno due volte l’anno e attacca con le punture meli, peri, kiwi, ma anche su peschi, ciliegi, albicocchi e piante da vivai con danni che possono arrivare fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti. Si tratta della “cimice marmorata asiatica”. Dopo le cavallette nelle campagne di Nuoro in Sardegna, con il caldo improvviso si sta verificando un’invasione di sciami di cimici nel nord Italia: è il nuovo allarme lanciato dalla Coldiretti.

La cimice arriva fino ai centri abitati e costringe i cittadini a barricarsi in casa con porte e finestre chiuse. La situazione è difficile in tutto il Nord dal Friuli al Veneto, dalla Lombardia all’ Emilia Romagna fino in Piemonte. “La diffusione improvvisa di questi insetti che non hanno nemici naturali – spiega la Coldiretti – è stata favorita dalle alte temperature. La lotta in campagna per ora può avvenire solo attraverso protezioni fisiche come le reti a difesa delle colture”.

Questo allerta segue quello delle cavallette in Sardegna: secondo la Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne in provincia di Nuoro, tra Ottana, Iscras e Bolotana e in particolare modo Orani. Le campagne abbandonate e i cambiamenti climatici, con improvvise abbondanti piogge seguite da lunghi periodi di siccità, hanno favorito l’invasione delle cavallette.