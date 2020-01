Greta Thunberg sarà a Losanna il 17 gennaio per una manifestazione in favore del clima. Nell’annuncio si invitano tutti i simpatizzanti a prendere parte a questa manifestazione nazionale a fianco dell’adolescente svedese. “Farà sicuramente un discorso”, ha precisato uno dei membri all’agenzia Keystone-ATS.

Il corteo del 17 gennaio si svolgerà in una Losanna in piena effervescenza a causa dei Giochi Olimpici della Gioventù, che si aprono oggi con la cerimonia inaugurale. Greta Thunberg era arrivata una prima volta a Losanna in agosto per presenziare al vertice sul

clima “Smile for Future”. Questa volta il suo tour svizzero dovrebbe continuare verso Davos (GR), dove la 17enne è attesa al Forum economico mondiale (WEF).