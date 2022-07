Clima, giugno il terzo più caldo di sempre a livello globale

Il dato emerge dagli ultimi monitoraggi effettuati da Copernicus Climate Change Service. La temperatura globale media è stata di 0.31°C, più elevata rispetto alla media registrata tra il 1991 e il 2020. Allarme dell’Ipcc: “Ondate di calore da attribuire al cambiamento climatico”

Il mese di giugno trascorso da pochi giorni è stato il terzo più caldo mai registrato a livello globale. A dirlo sono gli ultimi monitoraggi effettuati da Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio che pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche.

La temperatura globale media di questo giugno è stata di 0.31°C, più elevata rispetto alla media registrata tra il 1991 e il 2020, rendendolo così il terzo più caldo di sempre. L’Europa ha segnato il secondo giugno più caldo mai registrato, con temperature superiori alla media di circa 1.6°C. Temperature estreme si sono verificate in Spagna, Francia e Italia, mentre temperature superiori alla media sono state registrate anche in Cina, Giappone e Stati Uniti. Viceversa, temperature più fredde rispetto alla media sono state rilevate in Groenlandia e nella maggior parte del Sud America.

Ipcc, “Ondate di calore da attribuire al cambiamento climatico”

Nonostante queste ondate di calore in zone dell’Europa e dell’Asia siano fuori dalla norma, si tratta di eventi non inaspettati. In linea con i dati presentati nell’ultimo Ipcc Assessment Report, vi è un aumento nella frequenza e nell’intensità delle ondate di caldo: una crescita, secondo l’Ipcc, da attribuire al cambiamento climatico causato dall’uomo e destinata ad aumentare in futuro per via del riscaldamento globale. Le ondate di calore, definibili come un periodo esteso di elevate temperature rispetto alle condizioni previste per l’area e per il periodo dell’anno presi in esame, possono comportare problemi di vario tipo per la saluta umana come spossatezza, grave disidratazione e rischi maggiori per persone affette da malattie croniche.

Caldo, alte temperature nell’Europa sud-occidentale

Forti ondate di calore tendono a verificarsi in aree piuttosto estese, che spesso comprendono più paesi alla volta, così come una serie di diversi periodi di caldo. L’Europa sud-occidentale, dopo aver sperimentato il primo periodo caldo nella seconda metà di maggio, è stata colpita da un ulteriore periodo di temperature eccezionalmente elevate quattro settimane dopo, raggiungendo il picco il 17 giugno. Questi periodi sono in netto contrasto con le temperature eccezionalmente fredde registrate nella regione ai primi di aprile 2022 e con le minime meno accentuate rilevate nello stesso mese in Spagna. Le temperature di giugno sono scese rapidamente dopo aver raggiunto la massima di giugno 2022, mentre l’ondata di calore si propaga ulteriormente in direzione est e nord. Questa regione ha sperimentato lunghi periodi caldi, per esempio nel 2003 e nel 2017. Tuttavia, complessivamente, giugno 2022 è stato il terzo più caldo per questa regione europea. Medie delle anomalie della temperatura minima e massima giornaliera dell’aria superficiale per l’Europa sud-occidentale per i mesi di maggio e giugno dal 1967 al 2022, relative al periodo tra il 1991 e il 2020.

“Nei prossimi anni si prevedono ondate di calore, sempre più frequenti e forti, simili a quelle osservate quest’anno in Europa e oltre – ha dichiarato il direttore del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo – È di particolare importanza rendere pubblici dei dati affidabili, così da permettere a chiunque di monitorare queste tendenze e prepararsi al meglio a ciò che ci attende”.