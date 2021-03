Clima, la recente siccità in Europa è la peggiore da 2.000 anni

Dal 2014 il caldo è stato straordinario. A testimoniarlo uno studio pubblicato dalla rivista Nature Geoscience che ha analizzato gli anelli degli alberi risalenti fino all’impero romano

La crisi climatica ha subito un’accelerazione negli ultimi anni. In particolare dal 2014. Con ondate di caldo eccezionali. A raccontarlo è uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, che ha analizzato gli anelli degli alberi risalenti fino all’impero romano. Gli scienziati hanno affermato che il riscaldamento globale è la causa più probabile del recente aumento del caldo estremo. “Siamo tutti consapevoli del cluster di estati eccezionalmente calde e secche che abbiamo avuto negli ultimi anni – ha detto il prof Ulf Büntgen, dell’Università di Cambridge, che ha guidato la ricerca – I nostri risultati mostrano che ciò che abbiamo vissuto è straordinario. La serie di dati non ha precedenti negli ultimi 2.000 anni”.

Le ondate di caldo hanno avuto conseguenze devastanti, hanno detto i ricercatori, provocando migliaia di morti premature, distruggendo i raccolti e rinforzando gli incendi boschivi. Gli scienziati del clima prevedono ondate di calore e siccità più estreme e più frequenti in futuro

Siccità in Europa: l’analisi

Lo studio ha analizzato 27.000 anelli di crescita di 147 querce. Nel secolo scorso sono state utilizzate querce in vita, poi legname da vecchi edifici come le chiese. Per il Medioevo i ricercatori hanno utilizzato le querce conservate nei depositi fluviali o nei letti di ghiaia, e per il periodo romano hanno utilizzato resti come ad esempio il legno utilizzato per costruire i pozzi. Per l’analisi sono stati misurati gli isotopi di carbonio e ossigeno per mostrare quanta acqua era disponibile per gli alberi. Ciò ha dimostrato che l’alta frequenza delle recenti siccità europee era senza precedenti, anche rispetto a gravi siccità storiche come la siccità rinascimentale all’inizio del XVI secolo. Le ondate di caldo hanno avuto conseguenze devastanti, hanno detto i ricercatori, provocando migliaia di morti premature, distruggendo i raccolti e rinforzando gli incendi boschivi. Gli scienziati del clima prevedono ondate di calore e siccità più estreme e più frequenti in futuro.

Lo studio ha anche rilevato un graduale prosciugamento del clima estivo nell’Europa centrale negli ultimi due millenni, prima del recente aumento. Gli scienziati hanno affermato che i cambiamenti nella posizione della corrente nella circolazione dell’aria nel continente hanno causato la siccità e che il cambiamento climatico è stato probabilmente il motore sottostante. “Il cambiamento climatico condizioni estreme diventeranno più frequenti, il che potrebbe essere devastante per l’agricoltura, gli ecosistemi e le società nel loro insieme”, ha detto Büntgen.