Clima e salute, il cambiamento climatico aumenta il rischio malaria

Prolunga le stagioni riproduttive e espande la diffusione geografica della malattia. In occasione della Giornata mondiale della malaria, Amref fa il punto sulla situazione in Africa dove avviene il 95% dei decessi

Il 25 aprile in Italia ha un valore ben preciso. Ma a livello globale è noto come la Giornata mondiale contro la malaria (World Malaria Day) istituita nel 2007 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

La malaria è una malattia infettiva, provocata da parassiti protozoi del genere Plasmodium, trasmessi all’uomo attraverso la puntura di una zanzara femmina infetta del genere Anopheles. Questi insetti vettori possono infettarsi pungendo un individuo malato e trasmettere l’infezione a una persona sana con una seconda puntura. A oggi, nel mondo, la malaria provoca circa 400mila decessi l’anno. Nelle regioni tropicali e sud tropicali è ancora un problema da combattere e nel 2022 il continente africano ha ospitato il 94% dei casi di malaria nel mondo. E gli ultimi dati, non incoraggianti, indicano che il cambiamento climatico sta aumentando il rischio malaria.

Il World Malaria Report 2023 ha rivelato che nel 2022 sono stati riconosciuti 249 milioni di casi, con un incremento di cinque milioni di casi a livello globale rispetto al 2021. Secondo il dottor Ndirangu Wanjuki – Direttore di Amref Kenya – “L’esacerbazione della crisi della malaria dovuta al cambiamento climatico avviene attraverso quattro meccanismi noti: il cambiamento climatico prolunga le stagioni riproduttive delle zanzare; espande la diffusione geografica della malattia; aumenta i tipi di zanzare vettori e accelera lo sviluppo della resistenza antimicrobica. In Kenya, per esempio, la malaria era stata debellata dagli altopiani negli anni ’60, grazie a insetticidi e temperature più fresche, ed è riemersa per effetto dei cambiamenti climatici. Gli studi collegano questo ritorno a temperature più calde e stagioni delle piogge più lunghe, associate agli effetti di El Niño”.

A oggi ci sono due vaccini raccomandati dall’Oms e che sono stati già sottoposti a studi clinici, preselezonati per l’uso nella salute pubblica, i vaccini RTS, S/AS01 e R21/Matrix-M.

Nel mondo sono 43 i Paesi che sono riusciti a debellare la malaria. Capo Verde è stata certificata “esente dalla malaria” il 12 gennaio scorso da parte dell’Oms. È stato il terzo Paese africano a raggiungere questo status, dopo Mauritius nel 1973 e Algeria nel 2019.

“In Africa avviene il 95% (580.000) dei decessi per malaria – spiega l’esperto – I bambini sotto i 5 anni rappresentano circa l’80% di tutti i decessi: significa che più di 1000 bambini muoiono ogni giorno. Nel 2022, la Nigeria ha rappresentato circa il 27% di tutti i casi di malaria nel mondo, la quota più alta di qualsiasi Paese. La Repubblica Democratica del Congo ha avuto la seconda più alta percentuale di casi di malaria quell’anno, con il 12%, seguita dall’Uganda, con il 5%”.

Amref, con il sostegno del Fondo Globale, ha sostenuto le comunità nella lotta contro la malaria. Dal 2021, 19.330 promotori della salute di comunità hanno diagnosticato e trattato 1.743.622 persone con malaria, di cui un terzo erano bambini.