Clima e fake news: 3 italiani su 4 temono di non riconoscerle

Un dato preoccupante che emerge dall’ultimo rapporto Censis “Disinformazione e fake news in Italia”. Tra gli elementi su cui fa leva la disinformazione l’assenza di contestualizzazione

di ALESSANDRA ROMANO

Le fake news preoccupano sempre di più gli italiani. Secondo il rapporto del Censis Disinformazione e fake news in Italia, oltre tre quarti della popolazione teme che siano difficili da riconoscere. E il fenomeno cresce in assenza di una cultura scientifica solida. Per la sua complessità, il riscaldamento globale è uno dei temi più soggetti alla cattiva informazione che, in base a un documento d’archivio scoperto nel 2021 dalla Stanford University negli Stati Uniti, sarebbe nata oltre quarant’anni fa con l’American Petroleum Institute (Api). Tutto questo si riversa sui modi di pensare e sui comportamenti della popolazione posticipando, ancora una volta, il tema urgente dell’azione climatica.

«Uno dei fenomeni che rendono difficile una comunicazione corretta sul clima è la polarizzazione – dichiara Antonello Pasini, ricercatore presso l’Istituto sull’Inquinamento atmosferico del Cnr e professore di Fisica del clima all’Università di Roma Tre – ovvero la tendenza ad avere un’opinione legata soprattutto alla propria appartenenza di gruppo che non alla propria cultura scientifica. Ciò è accentuato dal fenomeno delle “camere dell’eco” che avviene soprattutto sui social, il quale consiste in una ripetizione continua di informazioni e idee all’interno di un ambiente chiuso e omogeneo che respinge ogni visione contraria. Nel caso del cambiamento climatico non si può risolvere il dibattito con un breve post su Twitter (adesso X, ndr), altrimenti si rischia di fare una discussione bianco nero. Cosa vogliono dire 140 caratteri se non parlare alla pancia delle persone o cavalcare l’onda per avere più consenso elettorale?»

L’assenza di contestualizzazione è un altro nodo della disinformazione. Spesso le notizie climatiche sono grossolane, raccontate con un tono sensazionalistico e un linguaggio inappropriato. Parlare di maltempo o bel tempo non è scientificamente corretto. «L’alluvione in Romagna ha avuto una copertura mediatica eccezionale – ci fa notare Pasini – ma molto eclatante. Senza andare in profondità. Non si può parlare di maltempo senza spiegarne le cause sottostanti, altrimenti la gente percepisce una natura maligna che gli si rivolta contro».

Negazionisti a parte, gli italiani temono che con il tempo non riusciranno più a distinguere il vero dal falso, la validità dall’infondatezza. Secondo il rapporto del Censis, il 76,5% della popolazione considera le fake news sempre più difficili da smascherare, mentre l’81,3% crede di non avere – o solo in parte – le competenze per riconoscerle. «D’altronde oggi, quando si fa una ricerca su Google, i primi risultati sono quelli sponsorizzati, non le informazioni più rilevanti, più attendibili», commenta Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia di Wwf Italia.

In questa cornice, il livello d’istruzione e la propria forma mentis diventano imprescindibili per comprendere un’informazione. La vera chiave di volta è però l’intelligenza emotiva, cioè la capacità di gestire sensazioni ed emozioni proprie e degli altri e usarle per guidare i propri pensieri e azioni. «Ad esempio, nel caso dell’emigrazione climatica – continua Pasini – una persona riesce a capire le cause perché ragiona razionalmente, ma se non prova empatia o ha un trasporto emozionale riguardo cosa vivono queste persone, non può dare un contributo fattivo a un problema del genere».

Come uscirne fuori? Pasini e Midulla sottolineano che per difendersi dalla disinformazione bisogna, in prima istanza, verificare l’autorevolezza della fonte. Gli autori di un testo devono essere sempre esperti del settore – climatologi nel nostro caso – la cui voce è spesso assente nelle argomentazioni dei negazionisti. «Un caso tipicamente italiano riguarda la vicenda che ha interessato Franco Prodi, professore ed ex climatologo ottantenne – aggiunge Midulla – nelle ultime interviste Prodi sosteneva che l’origine antropica fosse da dimostrare. Così gli è stato chiesto di scrivere un articolo e sottoporlo alla comunità scientifica. L’articolo è stato scritto da alcuni ingegneri, un agronomo e Franco Prodi ed è stato pubblicato su una rivista amica (generalista), indignando tutti gli scienziati che l’hanno letto. In seguito, è stato ritirato dalla stessa rivista, che ha dovuto scusarsi per non aver fatto un adeguato processo di revisione».

E in tema di alfabetizzazione scientifica il nostro Paese non se la cava molto bene. Il sondaggio Media e fake news, condotto da Ipsos nel 2022, ha rilevato che solo un italiano su 9 verifica l’attendibilità di una notizia online e appena 1 su 4 è disposto a pagare per accedere a informazioni giudicate affidabili. La maggior parte non si accerta della fondatezza di ciò che legge, vede o ascolta. Non sorprende dunque che il 33% delle fake news nel distretto Ue venga diffuso in Italia, come emerso dai recenti dati di Meta che assegnano al nostro Paese il primato affatto invidiabile per numero di contenuti rimossi da Facebook.