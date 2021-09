Clima, Draghi: “Italia determinata ad affrontare l’emergenza”

L’intervento al Climate moment a New York: “Dobbiamo agire subito o non rimarremo sotto l’incremento di 1,5 °C”

L’intervento del all’evento presidente del Consiglio Mario Draghi al Climate Moment in corso a New York è deciso e non lascia dubbi: l’Italia vuole impegnarsi per la riduzione delle emissioni e la lotta al cambiamento climatico. “Molti Paesi – come l’Italia – hanno deciso di porre al centro dei loro piani di ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo. Tuttavia, sappiamo già che è necessario fare di più. Noi siamo senz’altro un Paese che sostiene con convinzione il ruolo guida dell’Unione europea nell’affrontare i cambiamenti climatici. Siamo determinati a porre l’Ue sulla giusta traiettoria per ottenere una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, e per azzerare le emissioni nette entro il 2050”.

Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al Climate Moment della 76° UNGA che si svolge a New York. Un'occasione di confronto tra i principali protagonisti dell'azione globale nella lotta ai cambiamenti climatici

E sui temi dell’energia aggiunge: “La fissazione del prezzo del carbonio può essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde. Noi tutti dobbiamo non soltanto fissare degli obiettivi a lungo termine, ma anche allineare le azioni concrete a breve termine. Ad esempio, avremo bisogno di rafforzare gli sforzi comuni nell’accelerare la graduale eliminazione del carbone sia a livello nazionale che internazionale. E dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani su questo aspetto. Inoltre, gli investimenti pubblici dedicati alla ricerca e sviluppo devono diventare priorità per ambiti strategici come l’elettrificazione, l’idrogeno, la bioenergia, la cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, che oggi ricevono soltanto circa un terzo del finanziamento pubblico”.