Meno di due settimane prima del Global Climate Strike, il movimento Fossil free, di disinvestimento dai combustibili fossili, ha appena raggiunto un nuovo traguardo importante: g li investitori hanno ad oggi disinvestito 11 milioni di miliardi di dollari dalle compagnie petrolifere, del carbone e del gas che alimentano la crisi climatica. È un ritmo da record: i sostenitori del movimento del Fossil Free hanno così superato l’obiettivo fissato l’anno scorso di 10 milioni di miliardi di dollari entro la fine del 2020.

La buona notizia arriva il giorno dell’avvio del summit “Financing the future” in Sudafrica, un summit in cui fondazioni, univeristà, organizzazione per la salute pubblica e amministrazioni municipali stanno cercando nuovi modi per finanziare il nostro futuro.

