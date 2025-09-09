Clima, è stato il terzo agosto più caldo di sempre

Secondo Copernicus, nell’Europa sud-occidentale agosto ha portato la terza grande ondata di caldo, accompagnata da incendi boschivi. La temperatura media è stata di 16,60 °C

Agosto 2025 è stato il terzo agosto più caldo a livello globale, con una temperatura media superficiale dell’aria di 16,60 °C, 0.49 °C al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per agosto. Lo rivela il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche, che da dieci anni pubblica il bollettino climatico mensile.

Il periodo di 12 mesi compreso tra settembre 2024 e agosto 2025 è stato di 0.64 °C superiore alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1.52 °C superiore al livello preindustriale. Secondo il servizio europeo, i devastanti incendi e le torride ondate di calore mettono in risalto l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e prepararsi alle sue conseguenze mortali.

Il mese scorso l’Europa sudoccidentale ha attraversato una terza ondata di calore estiva con incendi che hanno devastato Spagna e Portogallo, mentre molte parti dell’Asia hanno registrato temperature superiori alla media. Anche gli oceani del mondo hanno raggiunto temperature prossime ai massimi storici per agosto. “Questi eventi sottolineano non solo l’urgenza di ridurre le emissioni, ma anche la necessità critica di adattarsi a eventi climatici estremi più frequenti e intensi”, ha affermato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso Copernicus.

La temperatura media registrata in Europa nel mese di agosto 2025 è stata di 19.46 °C, 0.30 °C superiore alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per lo stesso mese.

Fuori dall’Europa, le temperature sono state superiori alla media soprattutto in Siberia, in alcune zone dell’Antartide, in Cina, nella penisola coreana, in Giappone e in Medio Oriente.

Il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell’aria e marina, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche.