Il gigante dei fondi di risparmio americani ha votato contro nelle assemblee di alcune note società, opponendosi così ai loro piani di investimenti perché non sufficientemente sostenibili. Tra i colossi bocciati Exxon, Chevron, Lufthansa e Daimler

Dopo l’annuncio dato lo scorso 14 gennaio dal suo numero uno Larry Fink, BlackRock mantiene la promessa sul clmate change. Nei giorni scorsi il gigante dei fondi americani ha infatti votato contro nelle assemblee di 53 società, opponendosi così ai loro piani di investimenti in quanto non sufficientemente attenti al tema della sostenibilità ambientale.

Tra le società bocciate da BlackRock ci sono Exxon, Chevron, Lufthansa e Daimler. Particolarmente critico, in particolare, il giudizio sulla condotta di Exxon, come riportato dal Sole 24 Ore. “Ci stiamo confrontando con Exxon da parecchi anni sul tema della gestione del rischio climatico – si legge nel report dal titolo “Il nostro approccio alla sostenibilità” – nel 2020 abbiamo manifestato a Exxon che continuiamo a vedere un gap nella trasparenza e nell’azione del gruppo in relazione alle numerose componenti della gestione del rischio clima”.

Nei confronti di altre 191 società BlackRock ha “notificato lo stato di sorveglianza e il rischio di un’attività di voto nei confronti del management, nel 2021, qualora non compiano progressi sostanziali”.