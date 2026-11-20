La Cop31 ha reso evidente che la diplomazia ambientale del prossimo decennio dovrà essere sistemica. Fermare il termometro globale e fermare la sesta estinzione di massa sono due facce della stessa medaglia: serve un dialogo tra Unfccc e Cbd

Mentre i negoziati della XXXI sessione della Conferenza delle Parti (COP31) dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (United Nations Convention on Climate Change, UNFCCC), in corsi di svolgimento ad Antalya (Turchia) si avviano verso il rush finale, tra bozze di Cover Decision ridotte all’osso e scontri accesi sul destino dei combustibili fossili e sulla finanza per l’adattamento, emerge con chiarezza una verità scientifica e diplomatica: la crisi climatica e quella della biodiversità non possono più essere negoziate in compartimenti stagni.

I resoconti quotidiani dell’Earth Negotiations Bulletin (ENB) dell’IISD e i documenti di lavoro della Presidenza turco-australiana (la formula di presidenza “bicéfala” turco-australiana è una soluzione diplomatica inedita nella storia delle conferenze sul clima dell’ONU, nata per risolvere un lungo braccio di ferro sulla sede della COP31) restituiscono l’immagine di una conferenza sospesa tra passi avanti tecnici sulla tutela degli ecosistemi e pericolosi arretramenti politici. Capire cosa si sta decidendo ad Antalya significa guardare al cuore delle interconnessioni tra clima e natura — e al ruolo cruciale del dialogo tra l’UNFCCC e la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD).

Il quadro generale: una COP31 in bilico tra transizione energetica e natura

La seconda bozza della Cover Decision pubblicata ieri (19 novembre), dimezzata rispetto alla prima versione (da 18 a 9 pagine), fotografa tutte le tensioni geopolitiche del momento. Da un lato, il testo mantiene l’impulso verso la triplicazione del contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico mondiale, il raddoppio dell’efficienza energetica e l’accelerazione sull’elettrificazione. Dall’altro, ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme:

– Il passo indietro sui fossili: Nel nuovo testo scompare ogni riferimento esplicito alla transition away from fossil fuels (la fuoriuscita dai combustibili fossili concordata a Dubai e rilanciata alla COP30), provocando la dura reazione della società civile e delle coalizioni più ambiziose;

– Il nodo della finanza: I Paesi in via di sviluppo chiedevano un impegno numerico preciso per triplicare i fondi destinati alle misure di adattamento al cambiamento climatico, ma la bozza rinvia la decisione alla COP32;

– La scienza dell’overshoot: Sul tavolo resta la proposta di un programma di ricerca e di un dialogo annuale sul superamento temporaneo (overshoot) della soglia di 1,5 °C del riscaldamento globale, una soglia fondamentale per monitorare i punti di non ritorno (tipping points) degli ecosistemi terrestri e marini.

Leggi anche il nostro speciale sulla Cop31 di Antalya

I pilastri del nesso clima–biodiversità ad Antalya

Proprio mentre la politica fatica sul fronte energetico e finanziario, i dossier legati agli ecosistemi si confermano il terreno su cui si gioca la tenuta fisica del pianeta. Dalle cronache negoziali dell’IISD sull’andamento della COP31 emergono quattro snodi centrali:

L’Oceano: da tema di contorno a pilastro operativo (e il freno alla geoingegneria)

Per anni gli oceani sono stati i grandi assenti dei negoziati climatici. Ad Antalya, una coalizione guidata dai piccoli Stati insulari (Association of Small Island States, AOSIS), dall’Ue e dai Paesi africani ha spinto per trasformare il dialogo sull’oceano in una vera Ocean Roadmap verso il secondo Global Stocktake, chiedendo che la tutela marina entri stabilmente nei piani climatici nazionali (in gergo Nationally Determined Contributions, NDC). Allo stesso tempo, si è aperta una battaglia sul linguaggio relativo alla rimozione del carbonio (CDR): l’Ue e gli osservatori scientifici hanno alzato le barricate per evitare che riferimenti generici alle tecnologie oceaniche aprano la porta a pratiche di geoingegneria marina (come la fertilizzazione degli oceani o l’alcalinizzazione artificiale), che rischiano di alterare irreversibilmente le reti trofiche e impattare la biodiversità marina.

Le montagne e la criosfera: la battaglia per non restare ai margini

Dopo il dialogo dedicato inaugurato nel 2024 a seguito della COP28, una coalizione di Paesi montani — guidata da Nepal, Bhutan, Stati andini e dell’Asia centrale — continua a chiedere un riconoscimento strutturale per gli ecosistemi montani e la criosfera. Le montagne, tra cui le nostre Alpi, ospitano circa la metà degli hotspot mondiali di biodiversità e fungono da “torri d’acqua” per quasi due miliardi di persone. Evidenze scientifiche mostrano che i territori montani si stanno riscaldando a una velocità significativamente maggiore rispetto alla media globale (soprattutto per il venir meno dell’effetto albedo man mano che si riduce l’estensione della neve e dei ghiacciai). Ad Antalya, tuttavia, la richiesta di istituire un programma di lavoro permanente sulle montagne resta bloccata dalle resistenze a creare nuovi filoni negoziali e finanziari separati. Il dossier sopravvive così in forma trasversale: confluisce nei negoziati sugli indicatori del Global Goal on Adaptation (GGA) (per monitorare il ritiro dei ghiacciai e i rischi idrogeologici a valle) e nelle iniziative congiunte sul ripristino degli ecosistemi terrestri, dove la tutela della biodiversità d’alta quota diventa essenziale per prevenire frane e alluvioni catastrofiche.

La svolta delle torbiere: il Peatland Breakthrough

Uno dei risultati più concreti emersi nella giornata dedicata alle sinergie tra le Convenzioni di Rio riguarda le zone umide. Le torbiere coprono appena il 3% delle terre emerse, ma immagazzinano circa il 30% del carbonio organico del suolo mondiale — il doppio rispetto a tutte le foreste del pianeta messe insieme. Ad Antalya è stato rilanciato il Peatland Breakthrough, un’iniziativa sostenuta da agenzie delle Nazioni Unite (come UNEP e FAO), Convenzione di Ramsar e Paesi guida come Germania, Irlanda, Perù e Uganda, con tre obiettivi chiari al 2030:

– Azzerare la perdita di torbiere intatte causata dall’uomo;

– Ripristinare almeno 30 milioni di ettari di torbiere degradate;

– Mobilitare 100 miliardi di dollari di investimenti;

4. Foreste e mercati del carbonio (Articolo 6 del Paris Agreement)

Nei negoziati sull’operatività dei mercati internazionali del carbonio (Articolo 6 dell’Accordo di Parigi), il tema principale è l’integrità ecologica. Finanziare la riforestazione o la conservazione forestale tramite crediti di carbonio può generare risorse vitali, ma senza regole rigorose rischia di incentivare monocolture ad alto assorbimento di CO₂ a scapito delle foreste primarie ricche di biodiversità e dei diritti delle comunità indigene.

Il dialogo tra UNFCCC e CBD è decisivo

Nati entrambi al Vertice della Terra di Rio de Janeiro nel 1992, le Convenzioni delle Nazioni unite per il cambiamento climatico (UNFCCC) (clima) e per la biodiversità (CBD) hanno viaggiato per oltre trent’anni su binari paralleli, con calendari, meccanismi finanziari e linguaggi spesso scollegati. Ad Antalya è emerso con forza che questa separazione non è più sostenibile, per tre ragioni fondamentali:

Non esiste stabilità climatica senza ecosistemi intatti : Gli ecosistemi terrestri e marini assorbono oltre la metà delle emissioni antropiche di carbonio. Se il riscaldamento globale degrada le foreste pluviali, sbianca le barriere coralline, fonde i ghiacciai montani o dissecca le torbiere, questi sistemi naturali smettono di regolare il clima e l’acqua, innescando un circolo vizioso che vanifica qualsiasi taglio alle emissioni industriali.

: Gli ecosistemi terrestri e marini assorbono oltre la metà delle emissioni antropiche di carbonio. Se il riscaldamento globale degrada le foreste pluviali, sbianca le barriere coralline, fonde i ghiacciai montani o dissecca le torbiere, questi sistemi naturali smettono di regolare il clima e l’acqua, innescando un circolo vizioso che vanifica qualsiasi taglio alle emissioni industriali. Bisogna evitare le “false soluzioni” climatiche : Una politica climatica cieca rispetto alla biodiversità può fare danni enormi. Impianti rinnovabili mal localizzati, biocarburanti su larga scala che sottraggono spazio agli habitat naturali, riforestazioni con specie invasive o tecniche di geoingegneria non testate rischiano di risolvere un problema aggravando l’altro. Il dialogo con la CBD serve a fissare paletti scientifici affinché le soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions) rispettino gli obiettivi del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

: Una politica climatica cieca rispetto alla biodiversità può fare danni enormi. Impianti rinnovabili mal localizzati, biocarburanti su larga scala che sottraggono spazio agli habitat naturali, riforestazioni con specie invasive o tecniche di geoingegneria non testate rischiano di risolvere un problema aggravando l’altro. Il dialogo con la CBD serve a fissare paletti scientifici affinché le soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions) rispettino gli obiettivi del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Ottimizzare una finanza scarsa: Con i Paesi in via di sviluppo che faticano a ottenere risorse adeguate sia per l’adattamento climatico sia per la tutela della natura, allineare i fondi dell’UNFCCC e della CBD permette di finanziare progetti ad alto impatto congiunto: proteggere una mangrovia, riforestare un versante montano o ripristinare una torbiera significa allo stesso tempo mitigare le emissioni, regolare il ciclo dell’acqua e salvare habitat critici.

Comunque si chiuderanno le ultime ore di trattative ad Antalya, la COP31 lascia un messaggio chiaro: la diplomazia ambientale del prossimo decennio dovrà essere sistemica. Fermare il termometro globale e fermare la sesta estinzione di massa sono due facce della stessa medaglia — e solo facendo sedere allo stesso tavolo chi negozia sul clima e chi difende la vita sulla Terra sarà possibile trasformare le bozze diplomatiche in una reale assicurazione sul futuro.