Clima, 410 milioni di persone a rischio per l’innalzamento del livello del mare

A dirlo è una ricerca pubblicata su Nature Communications. Solo la riduzione delle emissioni globali può fermare il disastro

L’emergenza climatica sta diventando un grande problema concreto di sopravvivenza. L’impatto dell’emergenza climatica si impone soprattutto sulle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Secondo un nuovo studio, fino a 410 milioni di persone vivranno in aree a meno di 2 metri sul livello del mare e a rischio di innalzamento del livello del mare, a meno che non vengano ridotte le emissioni globali. Sono soprattutto gli abitanti delle zone tropicali. Il documento, pubblicato su Nature Communications, rileva che attualmente 267 milioni di persone in tutto il mondo vivono su un terreno a meno di 2 metri sul livello del mare.

La ricerca sull’innalzamento del livello del mare

Utilizzando un metodo di telerilevamento chiamato Lidar, che fa pulsare la luce laser attraverso le aree costiere per misurare l’elevazione sulla superficie terrestre, i ricercatori hanno previsto che entro il 2100, con un aumento del livello del mare di 1 metro e una crescita della popolazione pari a zero, quel numero potrebbe aumentare a 410 milioni di persone. Le loro mappe hanno mostrato che il 62% delle terre più a rischio è concentrato nei tropici, con l’Indonesia che ha la più grande estensione di terra a rischio in tutto il mondo. Queste proiezioni hanno mostrato un rischio ancora maggiore in futuro, con il 72% della popolazione a rischio nei tropici e il 59% nella sola Asia tropicale. La dottoressa Aljosja Hooijer, esperta specializzata in risorse idriche per Deltares, un istituto indipendente per la ricerca applicata nell’acqua e nel sottosuolo, e autore principale dello studio, ha affermato che era necessaria maggiore attenzione sulle regioni tropicali per le inondazioni a lungo termine prevenzioni. E non solo nel sud-est asiatico, ad esempio anche nel delta del Niger e a Lagos.

In aumento gli eventi climatici estremi

L’emergenza climatica ha causato l’innalzamento del livello del mare e il verificarsi di tempeste più frequenti e violente, che aumentano entrambi i rischi di alluvione negli ambienti costieri. L’anno scorso, un sondaggio pubblicato da Climate and Atmospheric Science, che ha aggregato le opinioni di 106 specialisti, ha suggerito che le città costiere dovrebbero prepararsi per l’innalzamento del livello del mare che potrebbe raggiungere i 5 metri entro il 2300, che potrebbe inghiottire aree che ospitano centinaia di milioni di persone. Maarten van Aalst, professore di resilienza al clima e ai disastri e autore principale che ha contribuito al Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (Ipcc), ha dichiarato: “Questi numeri sono un altro campanello d’allarme sull’immenso numero di persone a rischio nelle zone basse aree, in particolare nei paesi vulnerabili del Sud del mondo, dove le persone stanno spesso vivendo questi rischi come parte di un mix tossico con altri fattori di rischio, tra cui attualmente anche Covid-19.” La dottoressa Sally Brown, vice capo delle scienze della vita e dell’ambiente presso la Bournemouth University, ha dichiarato: “Questa ricerca mostra ancora una volta che molti milioni di persone in tutto il mondo vivono in aree a rischio di alluvioni. L’innalzamento del livello del mare aumenta la minaccia di inondazioni, che potrebbero avere impatti particolarmente gravi per le comunità e i mezzi di sussistenza delle persone nei paesi in via di sviluppo”.