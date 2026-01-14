giovedì 15 Gennaio 2026
Clima

Copernicus, il 2025 è il terzo anno più caldo mai registrato

Secondo il servizio Copernicus, nel 2025, la temperatura dell’aria superficiale a livello globale è stata di 1,47 °C superiore a quella del livello preindustriale, subito dietro i 1,60 °C del 2024, l’anno più caldo mai registrato. Buontempo: “Trend inconfondibile negli ultimi 11 anni”

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, solo lievemente (di 0,01 °C) più freddo del 2023 e di 0,13 °C più freddo del 2024, l’anno più caldo mai registrato. Lo ha reso noto oggi Copernicus, il servizio meteo della Ue.

Gli ultimi 11 anni sono stati gli 11 anni più caldi mai registrati. Le temperature globali degli ultimi tre anni (2023-2025) sono state in media superiori di oltre 1,5 °C rispetto al livello preindustriale (1850-1900). È la prima volta che un periodo di tre anni supera il limite di 1,5 °C.

La temperatura dell’aria sulle aree terrestri globali è stata la seconda più calda, mentre l’Antartide ha registrato la temperatura annuale più calda mai rilevata e l’Artide la seconda più calda.

Nel 2025, la temperatura dell’aria superficiale a livello globale è stata di 1,47 °C superiore a quella del livello preindustriale, dopo i 1,60 °C del 2024, l’anno più caldo mai registrato. Utilizzando diversi metodi, l’attuale livello di riscaldamento globale a lungo termine è stimato intorno a 1,4 °C al di sopra del livello preindustriale.

Sulla base dell’attuale tasso di riscaldamento, il limite di 1,5 °C fissato dall’accordo di Parigi per il riscaldamento globale a lungo termine potrebbe essere raggiunto entro la fine di questo decennio, oltre un decennio in anticipo rispetto a quanto previsto in base al tasso di riscaldamento al momento della firma dell’accordo.

Gli ultimi tre anni, dal 2023 al 2025, sono stati eccezionalmente caldi per due motivi principali. Il primo è l’accumulo di gas serra nell’atmosfera, dovuto alle continue emissioni e alla riduzione dell’assorbimento di anidride carbonica da parte dei pozzi naturali. Il secondo è il raggiungimento di livelli eccezionalmente elevati della temperatura superficiale del mare in tutti gli oceani, associato al fenomeno El Niño e ad altri fattori di variabilità oceanica, amplificati dai cambiamenti climatici. Altri fattori includono i cambiamenti nella quantità di aerosol e nuvole basse e le variazioni nella circolazione atmosferica.

Carlo Buontempo, direttore del Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, ha commentato: “Il fatto che gli ultimi undici anni siano stati i più caldi mai registrati fornisce un’ulteriore prova dell’inconfondibile tendenza verso un clima più caldo. Il mondo si sta rapidamente avvicinando al limite di temperatura a lungo termine fissato dall’accordo di Parigi. Siamo destinati a superarlo; la scelta che abbiamo ora è come gestire al meglio l’inevitabile superamento e le sue conseguenze sulle società e sui sistemi naturali”.

Leggi anche Carlo Buontempo: “Bisogna cambiare logica nella gestione del rischio”

