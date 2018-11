Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Ispra, aggiornati al mese di ottobre, il 2018 si sta confermando come l’anno più caldo dal 1961, quando l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale effettuò le prime rilevazioni sul clima.

Ma non solo. In base a studi che ricostruiscono il clima in un passato più remoto, l’anno in corso risulta essere l’anno più caldo da almeno 2 secoli circa. Finora, la temperatura media nel nostro Paese è stata sempre nettamente superiore rispetto al valore normale, a eccezione dei mesi di febbraio e marzo. I mesi relativamente più caldi sono stati gennaio e aprile, con anomalie di oltre 2,5 °C. Rispetto ai valori di riferimento del periodo compreso tra il 1961 e il 1990, l’aumento della temperatura è stato di +1,77 °C.

Come noto, l’ottobre scorso in Italia è stato lo specchio di quello che ciò che stanno provocando i cambiamenti climatici con una serie di eventi meteorologici estremi che hanno investito tutta il Paese determinando gravi conseguenze per la popolazione, l’ambiente e il territorio. Il 19 ottobre una serie di eventi temporaleschi molto intensi ha colpito la Sicilia orientale, causando alluvioni e gravi danni alle abitazioni, alle strutture e al territorio di una vasta area, soprattutto in provincia di Catania. Negli ultimi giorni del mese, un’ondata di maltempo più estesa e violenta ha investito tutta l’Italia da nord a sud.

L’elemento che ha creato maggiore impatto è stato dapprima il vento, che il 29 e 30 ottobre ha soffiato costantemente con forte intensità dai quadranti meridionali. Diverse stazioni meteorologiche della rete nazionale hanno registrato velocità del vento dell’ordine di 100 km/h con raffiche fino a circa 180 km/h in montagna (Monte Cimone) e tra 140 e 150 km/h sul mare (Capo Carbonara e Capo Mele). Localmente, le reti regionali hanno rilevato valori di velocità del vento anche superiori, con raffiche fino a più di 200 km/h.

Le piogge sono cadute abbondantemente su quasi tutto il territorio nazionale, con tempi e intensità diverse nelle varie regioni. Le precipitazioni cumulate giornaliere più elevate sono state registrate nelle zone prealpine, con valori di oltre 400 mm in Friuli Venezia Giulia e di oltre 300 mm in Liguria, Veneto e Lombardia.

