Il progetto Life ASAP lancia la seconda edizione del contest fotografico ‘Click, alieni in città’. Il progetto, co-finanziato dall’UE e di cui è partner Legambiente, mira a diffondere una corretta informazione sulle specie aliene invasive, vegetali e animali, insediate in Italia. Piante e animali, ‘trasferite’ volontariamente o involontariamente dall’uomo, che sono riuscite a insediarsi e a diffondersi in habitat differenti da quelli di origine minandone la biodiversità. E la scelta di legare il concorso fotografico del progetto Life ASAP al contesto delle città e delle aree urbane non è casuale: secondo i dati forniti dall’Ispra sono proprio i quartieri e i parchi cittadini i luoghi in cui le specie aliene invasive trovano terreno fertile per insediarsi e riprodursi. Con tutte le conseguenze e i rischi del caso che vanno dai danni alla biodiversità e all’economia fino a toccare il profilo sanitario con la diffusione di malattie e allergie. La presenza ormai stabile nelle nostre città del parrocchetto dal collare e dell’ailanto ne sono due esempi lampanti.

I partecipanti a ‘Click, alieni in città’, aperto lo scorso 5 giugno in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente, sono chiamati a catturare nei loro scatti le specie aliene nel contesto delle nostre realtà urbane evidenziandone l’elemento di “estraneità”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ogni partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie con titolo, specie raffigurata e luogo dello scatto. La trasmissione delle fotografie dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019 inviando i file via email all’indirizzo fotocontest@lifeasap.eu. Le migliori 20 fotografie selezionate dalla giuria verranno esposte in una mostra e pubblicate su sito web e account social di progetto.

I primi tre classificati saranno premiati rispettivamente con: iPad Air 256 GB Wi-Fi, Action camera Go Pro Hero6 Black, Trolley fotografico Lowepro Pro Runner Roller x450 AW II 3. La giuria sarà composta da un rappresentante di ogni partner del progetto Life ASAP, da fotografi e giornalisti professionisti. Per maggiori informazioni sul regolamento e i moduli da scaricare visita “Click, alieni in città”.

Il mondo degli “alieni” sarà in mostradal 14 al 18 agosto a FestAmbiente 2019, l’ecofestival organizzato da Legambiente a Ripescia in provincia di Grosseto. La mostra sarà allestita con le migliori foto selezionate nell’ambito della prima edizione del contest legato al progetto Life ASAP.

In questo periodo di partenze e vacanze estive l’attività di sensibilizzazione e informazione del progetto Life ASAP, anche tramite il web e i social network, non si ferma: l’invito è quello di non dimenticare il decalogo del viaggiatore.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook