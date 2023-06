“Clean Up the Med”, da trent’anni al servizio del mare

Con quattromila volontari, 17 Paesi coinvolti e circa 40.000 kg di rifiuti raccolti, l’edizione 2023 della campagna di Legambiente si conferma un’iniziativa chiave per sensibilizzare persone e istituzioni nella lotta contro il marine litter

La campagna di volontariato internazionale “Clean Up the Med”, istituita da Legambiente nel 1993, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario di lotta ai rifiuti in mare e sulle spiagge. Rivolta non solo a governi e istituzioni, ma anche ai privati cittadini, la campagna ha coinvolto negli anni 22 Paesi del Mediterraneo, ha dato vita a oltre tremila iniziative e ha visto scendere in spiaggia migliaia di volontari, con l’obiettivo comune di ripulire le spiagge del Mediterraneo dal marine litter, rappresentato nell’80% dei casi dalla plastica, uno dei rifiuti più pericolosi per gli habitat marini (la degradazione in micro e nanoplastiche la rende facilmente ingeribile dalla fauna marina).

L’edizione del 2023 di “Clean Up the Med” ha confermato il trend positivo di partecipazioni, superando la media avuta nei suoi trent’anni di vita. Partita nel fine settimana del 12-14 maggio e conclusa il 21 giugno, la campagna ha visto come protagonisti oltre quattromila volontari, che hanno pulito più di 162 km di spiagge, raccogliendo 38.522 kg di rifiuti, dei quali l’84% composto da plastica. Un altro dato significativo dell’edizione 2023 è il permanere, su circa un terzo delle spiagge interessate, delle mascherine eredità della pandemia e sintomo di un problema culturale che si manifesta nella cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti. Una cattiva gestione che attraversa trasversalmente la popolazione, dai produttori ai consumatori.

Uno degli scopi principali di “Clean Up the Med” è proprio quello di sensibilizzare sulla necessità di salvaguardare il mare, nello specifico il Mediterraneo, dove l’elevata presenza di plastiche e microplastiche mette a rischio uno dei più importanti hotspot di biodiversità a livello globale. Il Mare Nostrum, infatti, ospita circa il 10% delle specie mondiali, pur occupando appena lo 0,7% della superficie marina del pianeta, ed è inoltre caratterizzato da un elevato tasso di specie endemiche, che come nel caso delle piante può addirittura superare il 40% in alcuni gruppi di organismi (dati Ispra).

«Clean Up the Med racchiude due fondamentali aspetti che identificano la mission di Legambiente – spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – Da un lato la forza del volontariato, che valica i confini per lavorare su obiettivi comuni come la tutela del mar Mediterraneo, dall’altro l’importanza di avere un’azione contro il marine litter in tutti i Paesi costieri». Nello specifico, all’edizione del 2023 hanno preso parte 17 Stati, che con cento associazioni hanno organizzato oltre 110 iniziative differenti: in Albania e Bulgaria, ad esempio, i volontari si sono dedicati alla pulizia delle sponde del lago Pancharevo. Altri Paesi coinvolti nella campagna sono stati Grecia, Spagna, Egitto, Tunisia, Libano e Giordania, ovvero il gruppo di Stati appartenenti a “Plastic busters Cap”, un progetto europeo finanziato da Eni Cbc Med. E poi ancora Croazia, Libia, Malta, Palestina, Turchia, Portogallo, Israele e Algeria, dove si è tenuto l’evento di chiusura della campagna.

«In questi anni l’unione sempre crescente delle associazioni coinvolte e delle persone, come dimostrano i numeri di quest’ultima edizione – conclude Zampetti – non solo ha fatto la forza ma ha contribuito a tessere e rafforzare legami istituzionali, sia in ambito nazionale che con altri Paesi che si affacciano sullo stesso bacino. Per definire politiche e azioni sinergiche di prevenzione, gestione e smaltimento rifiuti sempre più necessarie».