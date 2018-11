di Federica Governanti

Buste di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette, scatolette, dischetti. A dare la caccia ai rifiuti marini più comuni, alcuni circoli locali di Legambiente che, armati di sacchi, guanti e buona volontà, sabato 10 e domenica 11 novembre hanno aderito alla campagna di pulizia del litorale tirrenico lanciata dal progetto “Clean Sea life”. Dalla Sicilia alla Toscana passando per la Campania, tra i protagonisti dell’iniziativa lo scoglio della Regina nel livornese, la foce del fiume Nocella in provincia di Palermo, la spiaggia di Rovigliano nel napoletano.

Co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima, il progetto mira a sensibilizzare il pubblico sull’abnorme quantità di rifiuti in mare e sulle spiagge. Promuovendo un impegno costante e attivo di cittadini, subacquei, pescatori, diportisti, bagnini e di tutto l’universo di professionalità che gravita intorno al mare, “Clean Sea Life” vuole essere catalizzatore di una nuova mentalità improntata al rispetto dell’oro blu. Fino al 2020 i partner, tra i quali Legambiente, si attiveranno per dar vita ad almeno 300 giornate di pulizia di spiagge e fondali in zone a rischio, a 120 uscite di pesca del rifiuto (“fishing-for-litter”) con l’obiettivo di coinvolgere almeno 300mila persone e innescare una vera e propria presa di coscienza collettiva.

Ma la mission ambientale del progetto non finisce qui. Catalogare e chiarire la provenienza dei rifiuti, mappare le zone dove il loro accumulo costituisce una minaccia per la biodiversità. Oltre alle operazioni di pulizia, ogni iniziativa targata “Clean Sea Life” prevede la compilazione di una scheda di monitoraggio contenente le tipologie di rifiuti rintracciabili. Numero e peso sono due indicatori fondamentali per la raccolta dei dati utili a quantificare il fenomeno del “marine litter”.

Particolare attenzione viene riservata ai dischetti, supporti utilizzati negli impianti di depurazione delle acque. In seguito al cedimento di una griglia del depuratore di Varolato, nel golfo di Salerno, si è verificato uno sversamento a macchia d’olio: dischetti si sono sparsi lungo le coste di Corsica, Sardegna e Sicilia. Millecinquencento sono già stati recuperati ma le proporzioni del fenomeno rimangono ancora da chiarire. La caccia al dischetto è stato uno degli obiettivi della due giorni di pulizia costiera: l’invito a separarli, contarli e fotografarli è stato l’appello “Clean Sea Life” lanciato sulla pagina Facebook.

Durante l’evento i partecipanti sono stati invitati a firmare il “Manifesto Clean Sea Life”. Una sorta di patto con la natura per non gettare rifiuti in mare, spiaggia o città, per raccogliere rifiuti galleggianti o spiaggiati senza restare indifferenti, per limitare l’uso della plastica usa e getta, per riciclare e fare la differenziata. Al progetto in difesa del mare non manca l’impronta social: usando l’hastag #cleansealife sulle foto che ritraggono rifiuti raccolti, le buone pratiche e la consapevolezza su questi temi possono diventare virali e trascinanti. L’unico contagio di cui l’ambiente ha bisogno.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook