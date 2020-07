È ripartito oggi dal Friuli Venezia Giulia il Clean beach tour per tutelare il mare e la biodiversità unendo musica e ambiente. Questa mattina Piero Pelù e Legambiente, promotori dell’iniziativa, hanno liberato dai rifiuti il litorale friulano di Staranzano, a Rivalunga in provincia di Gorizia, aiutati da cinquanta volontari e sostenuti dalla locale amministrazione comunale.

Durante la pulizia di questa mattina sono stati riempiti 40 sacchi di rifiuti tra bottiglie, buste di plastica, taniche, contenitori, insieme a dieci boe, diverse retine per la mitilicoltura, cassette e numerosi frammenti di polistirolo, uno pneumatico e tre new jersey in plastica. A farla da padrone ancora una volta è la plastica, circa il 95% del totale dei rifiuti raccolti, con prodotti usa e getta che, se dispersi nell’ambiente, rappresentano uno dei principali nemici per il mare e la biodiversità. Tutto ciò dimostra ancora una volta come la plastica e il marine litter rappresentano la seconda emergenza planetaria, dopo quella climatica, che deve essere affrontata al più presto con interventi concreti e segnali importanti.

“Il litorale di Staranzano è un’area affascinante ma che è una sorta di zona di imbuto geografico del Mar Adriatico. Oggi durante il Clean beach tour – ha spiegato Piero Pelù – insieme agli amici di Legambiente abbiamo trovato lungo questo tratto di costa tanta plastica, tra cui diverse boe, bottiglie, contenitori, e poi diverse microplastiche che poi finiscono nella catena alimentare. L’attività di pulizia sulla spiaggia che abbiamo fatto oggi, io lo facevo da bambino con i miei genitori, invito tutti a fare lo stesso con i propri figli per trasmettere questo grande amore e rispetto per l’ambiente. È una pratica che tutti possono fare, è anche divertente e da tanta soddisfazioni. Proteggiamoci con i guanti e mascherine, usiamo un bel sacchetto e sottraiamo veleni all’ambiente pensando ai nostri figli e nipoti”.

“Con questa terza tappa del Clean beach tour – ha dichiarato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani – vogliamo riaccendere i riflettori sul tema del marine litter grazie anche ad un alleato prezioso e importante come la musica, che può fare da megafono al messaggio ambientalista, soprattutto in questa estate così particolare e difficile dove l’abuso di prodotti usa e getta rischia di essere altissimo insieme all’abbandono, sempre più diffuso, di guanti e mascherine usa e getta dalle strade delle nostre città alle spiagge fino al mare. Per questo è fondamentale da un lato l’impegno dei singoli cittadini nell’adottare comportamenti e stili di vita sostenibili, dall’altro la definizione di interventi mirati e concreti. Per questo per contrastare il marine litter chiediamo che venga approvato al più presto il disegno di legge sul fishing for litter promosso dal Ministro dell’ambiente Sergio Costa e da Rossella Muroni, bloccato inspiegabilmente da mesi al Senato, per permettere finalmente ai pescatori di fare gli spazzini del mare. Inoltre chiediamo che l’Italia anticipi la scadenza del 2021 per recepire la direttiva europea sulla plastica monouso per contrastare l’usa e getta”.