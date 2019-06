Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sarà presente oggi alle 11 a Civitavecchia per presentare le iniziative del suo dicastero per la lotta all’inquinamento del mare e la sostenibilità delle attività portuali e marittime. Tra interventi e programmi che verranno illustrati dal ministro, anche le linee guida per i documenti energetico-ambientali dei sistemi portuali.

Interverranno i direttori generali del ministero dell’Ambiente Renato Grimaldi (Clima ed energia), Maria Carmela Giarratano (Protezione della natura e del mare), Mariano Grillo (Rifiuti e inquinamento) e il sindaco di Civitavecchia, Antonio Cozzolino.

Al termine della presentazione, al molo di Civitavecchia si terrà una dimostrazione antinquinamento. I giornalisti potranno salire su due navi della società Castalia, facenti parte della flotta nazionale antinquinamento.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook