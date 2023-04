Città 30, dal 4 al 6 maggio a Bologna MobilitARS

Il simposio dedicato all’arte della gestione della mobilità urbana nella prima grande città italiana a diventare città 30 da giugno. Tra i partner dell’iniziativa anche Legambiente

Dal 4 al 6 maggio nuovo appuntamento con MobilitARS, il simposio dedicato all’arte della gestione della mobilità urbana quest’anno ospitato Bologna nella Biblioteca Salaborsa in piazza del Nettuno 3. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Michele Scarponi in collaborazione con Bikenomist, con il patrocinio e il sostegno della Città metropolitana di Bologna e del Comune e con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile.

MobilitARS 2023: focus sulla città 30

“Città 30, la strada è di tutte” sarà il tema al centro dell’edizione di quest’anno di MobilitARS. Un argomento scelto non a caso considerato che Bologna sarà la prima grande città italiana a diventare città 30, già nel prossimo mese di giugno. Ne parleranno oltre 30 tra relatori, accademici, professionisti, tecnici e amministratori. Sono 6 i panel e 3 i workshop che si tengono giovedì 4 e venerdì 5 maggio, con la collaborazione di Accpi, Fiab, Legambiente, sui seguenti macro temi: la città 30; il racconto del cambiamento; lo sport e la salute; l’educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale; le infrastrutture per la mobilità nuova; l’ecosistema della città.

La mattinata di sabato 6 maggio vedrà il lancio della proposta di legge nazionale sulle Città 30 in Italia. La stessa giornata vedrà protagoniste le scuole e si concluderà al pomeriggio con la pedalata in giro per la città, a cura della Consulta comunale della bicicletta di Bologna. La partecipazione a MobilitARS è gratuita, ma è richiesta la registrazione su mobilitars.eu.