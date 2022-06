Il Premio “Ciak Verde” va ad Alessandro Gassmann

L’attore si aggiudica la prima edizione del riconoscimento, istituito dal Festival CinemAmbiente e da Legambiente, destinato a chi nel mondo del cinema s’impegna per la salvaguardia del pianeta. Il Ciak Verde è realizzato dalla start-up torinese Plastiz

Ad aggiudicarsi il Premio “Ciak Verde” è stato l’attore e regista Alessandro Gassmann, a Torino, nella cornice del Festival internazionale di cinema e cultura ambientale “CinemAmbiente”, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema dal 5 al 12 giugno. Si rinnova così la collaborazione tra Legambiente e CinemAmbiente: oltre alla tradizionale partecipazione dei volontari dell’associazione durante le proiezioni presso il Cinema Massimo, la 25° edizione del Festival si è arricchita dell’assegnazione del Premio “Ciak Verde”, alla sua prima edizione.

Il Premio Ciak Verde

Il Premio, istituito dal Festival CinemAmbiente e da Legambiente, è destinato a chi nel mondo del cinema e dello spettacolo italiano s’impegna in prima linea per la salvaguardia del nostro pianeta. Il riconoscimento vuole stimolare gli artisti ad attivarsi in prima persona nella lotta per la difesa dell’ambiente e a mettere a disposizione la propria capacità comunicativa per sensibilizzare il pubblico sulla gravità dell’attuale crisi climatica e sulla necessità di attivarsi concretamente per arginarla. Ad aggiudicarsi la prima edizione di “Ciak Verde” è l’attore e regista Alessandro Gassmann. Negli ultimi anni Gassmann si è ritagliato un ruolo di attivista ambientale, come scrive nel suo libro “Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde”, pubblicato per Piemme nel 2022 insieme a Roberto Bragalone e con il supporto scientifico del Kyoto Club.

“Lo vivo come un dovere di personaggio pubblico di impegnare la mia popolarità per cause che ritengo fondamentali. E la lotta alla crisi climatica è la causa numero uno!” dice Alessandro Gassmann. La consegna virtuale del premio è avvenuta domenica 12 giugno alle ore 20.00 presso la Mole Antonelliana – Museo del Cinema a Torino. Il premio è stato prodotto dalla start-up torinese Plastiz, che concretizza i processi dell’economia circolare dando valore agli scarti di materiale plastico attraverso la produzione di lastre e barre compatte di alta qualità e valore estetico. Il Premio Ciak Verde, infatti, è interamente realizzato con plastiche riciclate conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione “Plastica Seconda Vita”.

“L’impegno di ciascuno di noi è un tassello fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici – dichiarano Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente e Alice De Marco, direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – L’azione di testimonial sinceri e credibili come Alessandro Gassmann è senza dubbio una leva importante affinché il messaggio arrivi a tutti e tutte e una virtuosa cassa di risonanza per messaggi positivi e fondamentali: siamo immersi in una crisi climatica ed ecologica senza precedenti che minaccia il nostro futuro: l’urgenza è massima, “time for action is now” come dice l’IPCC. Il contributo di Alessandro è stato ed è importante, per questo abbiamo ritenuto giusto premiarlo col Ciak Verde e lo ringraziamo per il suo impegno”.