La menzione speciale di Legambiente a CinemAmbiente, il Festival internazionale di cinema e cultura ambientale organizzato a Torino, è stata assegnata quest’anno

a “The Climate Limbo” di Francesco Ferri e Paolo Caselli, documentario sulla complessa connessione tra disastri ambientali e migrazioni.

Attraverso le storie di Queen, costretta a fuggire dalla Nigeria a causa dei

danni causati dal petrolio sull’ambiente, di Rubel, scappato dalle inondazioni

del Bangladesh, e le voci di Francesco, Luigi e Carlotta, agricoltori e

allevatori italiani che si confrontano con il problema della desertificazione e

della perdita di biodiversità in Italia, il film documenta come il

cambiamento climatico spingerà sempre più persone a lasciare la propria terra.

A fare da cornice scientifica sono un glaciologo, un fisico climatologo e un

avvocato dei diritti dell’immigrazione. Ancora non esiste un riconoscimento

della condizione di rifugiato climatico nel sistema di asilo internazionale,

milioni di uomini e donne vivono in un limbo creato dall’uomo e dal suo impatto

sull’ambiente.

“La forte emergenza climatica in cui ci troviamo ci viene raccontata dalle voci

scientifiche di un glaciologo, di un fisico climatologo e di un avvocato dei

diritti dell’immigrazione ma anche da allevatori e agricoltori che con la desertificazione, la mancanza di biodiversità ci hanno a che fare tutti i giorni. La scelta di raccontare questa emergenza sul doppio binario dell’analisi scientifica e

dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di

Legambiente. E’ con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco

Ferri e Paolo Caselli perché ne condividiamo l’approccio, ma soprattutto riconosciamo

l’urgenza di agire contro i cambiamenti climatici, di tradurre in azione

l’Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e tempestivo sulle

procedure di tutela giuridica dei migranti climatici”.

Questa la motivazione del premio assegnato a “The Climate Limbo” da parte dei

giurati di Legambiente Sergio Capelli (circolo Legambiente Metropolitano), Alice De Marco (Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta) e Federica Sisti (Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta). Ora la pellicola premiata partirà in una vera e propria tournée tra le iniziative estive organizzate dai circoli di Legambiente e farà tappa in

particolare ad agosto al Clorofilla Film Festival nell’ambito di FestAmbiente a

Rispescia (GR). Un riconoscimento concreto mirato a diffondere a più persone i

messaggi contenuti nel documentario.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook